Weinfelden Keine Einsprachen gegen Bauprojekt in einstiger Arbeitersiedlung im Thurfeld – doch der Baustart muss warten Nach dem Abbruch der Arbeitersiedlung an der Thurfeldstrasse sollen dort Mehrfamilienhäuser entstehen. Einsprachen gegen das Bauprojekt gingen keine ein. Allerdings muss die Bauherrin mit dem Baustart warten, bis die Strassen fertig gebaut sind. Sabrina Bächi 04.02.2021, 16.40 Uhr

Die Thurfeldstrasse soll umbenannt werden und erhält ein Trottoir. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 19. Oktober, 2020)

Im westlichen Teil der Thurfeldstrasse stand früher die Arbeitersiedlung der Meyerhans-Mühlen. Vor zwei Jahren wurden sie abgebrochen und seither liegen die Wiesen brach. Nun aber verkauft die Meyerhans & Cie AG ein Teil des Landes an die HRS und baut auf der südlichen Seite Mehrfamilienhäuser in Regelbauweise, also ohne Gestaltungsplan. Die Visiere standen dort, das Projekt lag öffentlich auf.