Weinfelden - Katholische Kirche Weinfelden mit grossem Gewinn dank Bauparzellen

Am 9. Juni findet die Versammlung der Katholischen Kirchgemeinde Weinfelden statt. Statt eines Defizits von 50'000 Franken resultiert in der Rechnung 2020 ein Plus von 2,34 Millionen. Grund dafür sind Neubewertungen der Liegenschaften.

Mario Testa 21.05.2021, 16.30 Uhr