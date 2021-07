Ottoberg Alarmstufe Rot: Die Feuchtigkeit macht den Weinfelder Winzern zu schaffen – mit lärmenden Maschinen kämpfen sie auch nachts um ihre Ernte Der viele Regen macht auch den Weinbauern vom Ottenberg zu schaffen. Um ihre Reben zu schützen, fahren sie mit lauten Maschinen auf – witterungsbedingt auch mal spät am Abend. Mario Testa 16.07.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Winzer Michael Burkhart mit seiner Entlaubungsmaschine. Diese macht viel Lärm – derzeit manchmal auch abends und am Wochenende. Bild: Mario Testa

Die gute Nachricht vorne weg: Den Weinreben am Ottenberg geht es gut und sie wachsen derzeit unglaublich schnell. «Wenn es feucht und warm ist, können sie pro Tag bis zu zehn Zentimeter wachsen», sagt Winzer Michael Burkhart. «Zurzeit sind die Reben in der Wachstumsphase. Viel Sonne und Trockenheit ist dann vor allem in der Reifephase im Spätsommer wichtig.» Trotzdem bereitet auch ihm und den weiteren Winzern vom Ottenberg der viele Regen Sorgen.

«Der Hagel hat doch einige Pflanzen verletzt. Und in diesen Verletzungen können sich Pilzkrankheiten sehr schnell einnisten.»

Ein verhageltes und von Mehltau zerfressenes Weinblatt. Bild: Mario Testa

In den Reben ist dann auch bereits viel Mehltaubefall zu sehen. Immer wieder zeigen sich Blätter mit braunen Flecken, Trauben mit braunen abgestorbenen Beeren.

Um gegen diesen Pilzbefall vorzugehen, fahren die Winzer nach Möglichkeit grosses Geschütz auf. Sie mähen und mulchen das Gras unter den Reben öfter und mit sogenannten Entlaubern blasen sie mit grossem Druck die befallenen Blätter und Trauben von den Reben. Zudem werden auch viele gesunde Blätter dabei entfernt, was hilft, dass die Traubenzonen schneller abtrocknen können.

Laute Maschinen in der Nacht

Diese Entlauber machen während des Einsatzes viel Lärm. Normalerweise wäre das kein Problem, wenn sie die Winzer tagsüber einsetzen können. Aber derzeit müssen sie sich nach dem Wetter richten. «Wenn es regnet und die Böden weich und rutschig sind, können wir nicht mit den Maschinen in die Reben», sagt Burkhart. Deshalb nützten die Winzer nun die wenigen trockenen Momente, um doch so viel wie möglich im Kampf gegen die Feuchtigkeit und den Mehltau unternehmen zu können.

«Dann surren abends auch mal sechs Traktoren gleichzeitig am Hang.»

Von einem Surren kann beim Entlauber aber nicht die Rede sein, Traktor und Maschine dröhnen eher wie ein startender Helikopter.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Und wenn auch spätabends oder am Samstag die Winzer mit den Entlaubern durch die Reben fahren, fällt das auf. «Reklamationen hatte ich deswegen noch keine, aber die Blicke der Leute sagen alles», sagt Michael Burkhart, der seit diesem Frühling auch Präsident des Weinbauvereins am Ottenberg ist.

Valentin Hasler, Stadtrat und Präsident Rebbaukommission. Bild: Mario Testa

Stadtrat Valentin Hasler spricht von einer speziellen Situation in Weinfelden, wenn es um Lärm der Winzer geht. «Hier sind die Rebhänge sehr nah an den Häusern. Deshalb stört nächtlicher Lärm auch viel mehr als in Gebieten, wo die Rebhänge weiter weg vom Dorf sind.» Gleichzeitig sieht auch er als Präsident der Rebbaukommission keine Alternative für die Winzer, als die wenigen trockenen Momente zu nützen, um die Reben zu pflegen und zu schützen.

Kurze Zeitfenster nützen

«Es ist viel Arbeit, aber die Zeitfenster sind kurz. Man muss deshalb entscheiden, wo es geht und wo nicht.» Alle Hänge könne man derzeit kaum im Griff haben und müsse Prioritäten setzen, sagt Michael Burkhart. Trotz des Mehraufwands und ungewisser Zeiten bleibt er optimistisch. «Das Einzige, was uns aber wirklich helfen kann, ist ein Wetterwechsel.»

Die Winzer fahren also auch weiterhin mit ihren lauten Maschinen durch die Rebberge, nützen die kurzen trockenen Zeitfenster. Und das gelte nicht nur für Weinfelden. «Seit Mai ist das Infektionsrisiko auf Stufe Rot», sagt Michael Burkhart. Alle zwei Wochen schickt deshalb auch die Fachstelle Rebbau SH-TG-ZH Newsletter mit der aktuellen Situation.