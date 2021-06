Weinfelden Kampf dem Abfall in der Erde: Schulkinder wühlen dazu im Kompost Nur ein Promille von Komposterde darf Plastikverunreinigung sein. Sonst gilt sie als Abfall und muss verbrannt werden. Die Weinfelder Erstklässler von Lehrer Dominik Anliker helfen mit, dass künftig weniger Abfall im Kompost landet. Mario Testa 16.06.2021, 11.35 Uhr

Dominik Anliker analysiert mit den Schulkindern den im Kompost gefundenen Abfall. Bild: Mario Testa

«Keine Angst, an den Geruch gewöhnt ihr euch. In zehn Minuten riecht ihr den schon gar nicht mehr», sagt Dominik Anliker. Er hat vergangene Woche mit seinen Erstklässlern aus dem Schulhaus Paul Reinhart einen Projektmorgen auf der Kompostieranlage der Stadt Weinfelden verbracht. Es ist für die Mädchen und Buben schon der zweite Besuch auf der Anlage im Wäldchen, ganz im Südwesten von Weinfelden.

«Wisst ihr noch, was wir bei unserem ersten Besuch gelernt haben?», fragt Anliker die Kinder. «Im Kompost ist es 60 Grad warm.» «Drei Monate lang muss er da liegen.» ‒ «Richtig. Und wir haben gemerkt, dass viel zu viel Abfall, Plastik und Metall im Kompost war.» Dagegen will die Klasse etwas unternehmen.

Schuhe, Messer und Gartenschere

Die Mädchen und Buben strömen aus und sammeln auf den grossen Haufen Kompost Fremdstoffe zusammen, die nicht da hingehören. Berührungsängste haben sie keine. Sie kraxeln auf den grossen Hügeln umher und schnell haben sie einen beachtlichen Haufen Abfall beisammen. Grosse Stücke ‒ inklusive Schuh, Gartenschere oder Rüstmesser ‒ im frisch angelieferten, kleineren Plastikfetzen im bereits gesiebten Kompost.

Die Kinder kraxeln auf dem Komposthaufen herum und sammeln allen Abfall ein, den sie zwischen dem organischen Material finden. Bild: Mario Testa

Betriebsleiter Hans Bieri begleitet die Kinder und erklärt, was passiert, wenn der Anteil Fremdstoffe im Kompost zu hoch ist:

«Wenn es zu viel Abfall in der fertigen Komposterde hat, müssen wir die Erde entsorgen wie Abfall.»

Bieri freut sich sehr über den Besuch der Schulkinder auf seiner Kompostieranlage. Solche Besuche seien selten geworden, sagt er: «Früher kamen viel mehr Schulklassen hierher, nun schon lange nicht mehr.» Dabei seien Kinder die wichtigsten Personen, wenn es um den korrekten Umgang mit Kompost gehe. «Einerseits lernen sie selbst, was wichtig ist. Dazu erzählen sie es auch ihren Eltern. Und wir hoffen natürlich, dass diese dann auch mehr Acht geben beim Kompostieren.»

Mitarbeiter auf Fätzlitour

Das Fätzlen im Kompost übernimmt normalerweise ein Mitarbeiter, den das Sozialamt Bieri zur Seite stellt. Nur so ist es möglich, den Anteil des Abfalls in der Komposterde genug zu reduzieren. Abfall hat es nämlich viel im Kompost, was auch Erstklässlerin Yara feststellt.

Yara präsentiert ihre Ausbeute. Bild: Mario Testa

«Es hat überall Abfall drin. Viel Plastik, Röhren und sonstiges Zeug. Ich glaube, die Leute sind einfach etwas faul beim Abfalltrennen.»

Ihre Kollegin Lian hält einen Lego-Duplo-Klotz in der Hand, den ihr Mitschüler aus einem Haufen gefischt hat. Sie sagt: «Ich bin überrascht, wie viel Sachen wir im Kompost finden. Aber ich bin nicht so gern hier, es stinkt einfach zu fest.»

Zurück im Schulzimmer will Primarlehrer Dominik Anliker mit seinen Schulkindern auch überlegen, was sie tun können, um die Bevölkerung zu sensibilisieren: «Wir wollen ein Appell formulieren. Kinder hören immer wieder: Du darfst das nicht und jenes nicht. Vielleicht ist es im Zusammenhang mit Kompost nun mal an der Zeit, dass sie das mal den Erwachsenen sagen dürfen.»