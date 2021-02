Weinfelden Jolanda Eggenberger: «Man darf erfolgreich sein, wenn man auch bereit ist, etwas zurückzugeben» Jolanda Eichenberger ist seit vergangenem Sommer Verwaltungsratspräsidentin der Raiffeisenbank Mittelthurgau. Trotz schwierigem Umfeld ist ihr der Start gut geglückt. Mario Testa 13.02.2021, 04.20 Uhr

Jolanda Eichenberger, Verwaltungsratspräsidentin der Raiffeisenbank Mittelthurgau. Bild: Andrea Stalder

Gefällt Ihnen ihr Mandat als Verwaltungsratspräsidentin der Raiffeisenbank Mittelthurgau?

Ja, es ist wahnsinnig spannend. Ich finde es besonders schön zu sehen, wie sich auch die Mitarbeiter entwickeln. Mir geht das Herz auf, wenn ich sie begleiten darf, wie sie auf unsere Inputs hin neue Ideen entwickeln.

Im Frühsommer 2019 sind Sie fast 1000 Kilometer durch Österreich gewandert. Ein Jahr später wurden sie Verwaltungsratspräsidentin. Von welchen Erfahrungen der Wanderschaft können Sie in diesem Beruf profitieren?

Ich bin ruhiger geworden mit der Wanderung. Ich habe gelernt, mich auch mal zurückziehen für einen Moment, die Dinge auch mal stehen zu lassen und nicht immer sofort zu reagieren. Ich habe sicher grundsätzlich an Gelassenheit gewonnen, mich haut nicht mehr so schnell etwas um.

Sie waren zuvor CEO der EKT. Jetzt sind sie Verwaltungsratspräsidentin einer Bank. Gibt es da grosse Unterschiede zwischen diesen Tätigkeiten?

Die Unterschiede sind gross. Hier arbeite ich eher für die strategische Ausrichtung, bei der EKT war ich operativ tätig. Heute habe ich eine begleitende Funktion inne für die Bankleitung. Zuvor musste ich umsetzen und rapportieren, nun wird mir rapportiert. Die Verantwortung ist aber an beiden Orten ähnlich. Man ist für das Tun oder Nichtstun genau gleich verantwortlich.

«Wenn etwas passiert, ist es genau gleich schwerwiegend, egal ob als CEO oder als Verwaltungsratspräsidentin.»

Ist die grosse Konkurrenz im Bankenumfeld neu für Sie, oder gab’s die schon bei der EKT?

Der Energiemarkt war auch sehr hart umworben. Ich habe deshalb auch ein kleines Déjà-vu. Bei der Energie hatte man sehr starke Margenzerfälle in kurzer Zeit, das bildet sich jetzt auch in der Zinslandschaft ab, wo die Margen auch zusammenbrechen. Ich weiss also, was auf uns zukommt. Wenn man es schon mal erlebt hat, kann man es gelassener auf einen zukommen lassen, man muss jedoch seine Aufgaben machen.

Wie kann ich mir ihren Arbeitsalltag als Verwaltungsratspräsidentin der Raiffeisen Mittelthurgau vorstellen?

Jolanda Eichenberger. Bild: Andrea Stalder

Ich lese sehr viel: Zeitungen und Finanznews haben einen ganz anderen Stellenwert erhalten. Ich muss auf dem Laufenden sein über Entwicklungen in der Zinslandschaft, die Börse oder neue Regulierungen der Finma. Sehr wichtig sind meine Aufsichtspflichten im Verwaltungsrat.

Haben Sie denn hier am Hauptsitz in Weinfelden ein Büro?

Nein, ich habe mein Büro zu Hause. Akten studieren kann ich auch dort. Ich komme nur hierher, wenn ich den Austausch brauche oder wir Verwaltungsratssitzungen haben – wobei diese momentan online stattfinden.

Was arbeiten Sie sonst noch?

Ich habe noch Verwaltungsratsmandate bei den Liechtensteinischen Kraftwerken und den Technischen Betrieben Bischofszell. Technik fasziniert mich seit jeher - die kann man anfassen, anschauen, weiterentwickeln. Dann habe ich mit Petra Geiser zusammen auch noch unsere Pratton GmbH. Wir begleiten Firmen, arbeiten Konzepte aus, verbessern Prozesse und begleiten diese. Das Schöne an meiner Situation ist, dass ich auf der einen Seite strategisch unterwegs bin mit den Verwaltungsratsmandaten. Auf der anderen Seite bin ich aber immer noch tief operativ. Ich mache beides gern, und ich bin froh, muss ich mich nicht auf das eine oder andere einschränken.

Wie läuft auf der Bank die Zusammenarbeit mit Bankleiter Marcel Bischofberger?

Er ist meine Hauptansprechperson. Die Zusammenarbeit mit Marcel ist sehr gut. Es läuft Hand in Hand, wir brauchten schon nach kurzer Zeit nur noch wenige Worte, unser Informationsfluss ist hervorragend. Er weist mich auch auf Raiffeisen-politisch heikle Themen hin und ist diesbezüglich mein Frühwarnsystem. Das macht er exzellent.

Wie meistert die Bank die Covid-Massnahmen?

Die Organisation des Homeoffice war eine grosse Herausforderung. Für unsere Mitarbeiter ist es schwieriger geworden, die Kundenkontakte zu pflegen, auch weil all unsere gesellschaftlichen Anlässe fehlen. Mir persönlich fehlt dieser Austausch auch sehr. Anhand der Zahlen sehe ich aber, dass die ganze Mannschaft der Bank die Herausforderungen exzellent umsetzt. Sie sind sehr proaktiv, sonst wären die Resultate so nicht entstanden.

Was meinen Sie mit proaktiv?

Die Kundenberater haben viel häufiger telefoniert mit den Kunden als sonst, wo sie sie auch öfters an unseren Anlässen getroffen haben. Es freut mich sehr, dass sie nicht in eine Lethargie gefallen sind, sondern das Heft in die Hand genommen haben. Das hängt auch mit dem Team zusammen, wenn man sich gegenseitig motiviert und auf einander schaut, ist es einfacher, durch solche Zeiten zu gehen.

Anhand der Jahreszahlen 2020 (siehe Kasten) könnte man meinen, die Pandemie hätte kein Einfluss gehabt aufs Bankgeschäft. Ist das so?

Man darf es fast nicht sagen, es war wirtschaftlich wirklich ein sehr gutes Jahr für uns. Und gerade deshalb ist es auch wichtig, den Genossenschaftern etwas zurückzugeben. Wir werden das Genossenschaftskapital weiterhin mit drei Prozent verzinsen, auch wenn Raiffeisen Schweiz uns da eine Senkung empfiehlt. Die Genossenschafter erwarten ja auch Erfolge von uns. Ich finde, man darf auch erfolgreich sein, wenn man bereit ist, etwas zurückzugeben.

Wachstum Raiffeisenbank Mittelthurgau erwirtschaftet 3,7 Millionen Gewinn Im vergangenen Geschäftsjahr verzeichnete die Raiffeisenbank Mittelthurgau in fast allen Geschäftsfeldern ein Wachstum. Die Kundeneinlagen erhöhten sich um acht Prozent auf 1,46 Milliarden Franken. Auch mehr Hypotheken hat die Bank vergeben, sie stiegen um 5,4 Prozent auf 1,78 Milliarden Franken, die übrigen Kredite um fast 30 Prozent auf rund 118 Millionen ‒ 15 Millionen davon sind Covid-19-Kredite. Der Jahresgewinn liegt im Rahmen des Vorjahres bei 3,67 Millionen Franken. Die gesamte Bilanzsumme der Bank beträgt 2,19 Milliarden Franken und Genossenschaftsmitglieder zählt sie 13'943.

Was sehen Sie im neuen Jahr für Herausforderungen für Ihre Bank?

Es wird unsere grösste Aufgabe im Jahr 2021 sein, unsere Kunden zu begleiten und Lösungen für schwierige Situationen zu finden. Wir haben schon anfangs der Pandemie analysiert, welche unserer Kunden stark von den Massnahmen betroffen sein könnten. Einigen Branchen geht es wirklich nicht gut. Wir sind ja eine Bank der Menschen, die Nähe zu den Kunden zeichnet uns aus. Ich sehe diese Begleitungen speziell in Krisenzeiten auch als ethische Aufgabe einer Bank.

Der Hauptsitz der Raiffeisenbank Mittelthurgau in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Kann die Raiffeisenbank Mittelthurgau ihre Generalversammlung im Frühling durchführen?

Wir haben jeweils zwischen 1000 und 1500 Genossenschafter an einer Generalversammlung. Ich befürchte, dass wir dies nicht so umsetzen können. Deshalb haben wir eine schriftliche Abstimmung initialisiert. Ende Februar entscheiden wir, wie wir genau vorgehen. Möglich ist auch, dass wir den Abstimmungsteil schriftlich machen, dafür aber im Verlauf des Jahres auch noch kleinere gesellschaftliche Anlässe für unsere Genossenschafter draussen in den Dörfern. Eine Gruppe plant bei uns momentan, wie solche Anlässe inskünftig durchgeführt werden können, es soll sicher etwas Gefreutes geben.