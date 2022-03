Eidgenössisches verschoben: Hörner erklingen 2023 in Weinfelden

Jagdhörner gibt es in verschiedenen Stimmungen und Grössen. Die ventillosen, geschwungenen Blechinstrumente dienen während der Jagd zur Signalgabe. So gibt es unter anderem die Signale «Aufbruch zur Jagd», «Reh tot», «Fuchs tot». Dank hoher Schallintensität dringen die Klänge der Hörner über weite Strecken durch den Wald und dienen so der Kommunikation unter den Jägern.