«Weinfelden ist wie ein Heimspiel für uns» Noch bis am Sonntag gastiert der Zirkus Stey auf der Freudigerwiese in Weinfelden. Zirkusdirektor Martin Stey und sein Team geben zehn Vorstellungen. Mario Testa 12.08.2020, 16.40 Uhr

Zirkusdirektor Martin Stey vor dem neuen Zelt auf der Freudigerwiese in Weinfelden. Bild: Mario Testa

(Weinfelden, 12. August 2020)

Vergangene Woche in Gossau hat Zirkuspfarrer Adrian Bolzern ihr neues Zelt gesegnet. Bewährt es sich?

Martin Stey: Ja wir sind glücklich mit dem neuen Zelt, sonst hätte ich es nicht gekauft. Es bietet normalerweise Platz für 700 Besucher, coronabedingt dürfen wir derzeit aber nur 280 Plätze anbieten.

Was darf das Publikum vom aktuellen Programm «Stey bleibt Stey» erwarten?

Wir haben ein vielfältiges, internationales Programm. Mit Jongleuren, Tiernummern und Clowns. Es hat alles dabei, was Zirkus ausmacht.

Welche Bedeutung hat für sie der Spielort Weinfelden?

Wir sind ein Thurgauer Zirkus, der einzige verbliebene. Wir sind in Bonau stationiert und so sind die Auftritte in Weinfelden eine Art Heimspiel für uns.

Mit wie vielen Mitarbeitern sind sie auf Tour?

Das ganze Team sind rund 40 Personen. In Weinfelden geben wir bis Sonntag insgesamt zehn Vorstellungen.