Weinfelden: Im Männerheim Sonnenburg gibt's jetzt auch Frauen

Weinfelden Im Männerheim gibt’s jetzt auch Frauen: So sah das vergangene Jahr in der Sonnenburg aus Der Verein Sonnenburg hat schriftlich über die Rechnung und die Jahresberichte 2020 abgestimmt. Trotz eines schwierigen Jahres sehen die Finanzen besser aus als budgetiert und mit dem Einzug einer Frau nimmt das Männerheim eine historische Wende. 03.06.2021, 15.24 Uhr

Mit einem Blumenstrauss wurde Claudia Spring von Sonnenburg-Präsident Felix Hotz und Heimleiter Raphael Steiger verdankt. Ihr Ressort Rechtsfragen übernimmt Markus Stadelmann. Bild: PD

(red/sba) Das Männerheim Sonnenburg in Weinfelden hat zum zweiten Mal in Folge die Jahresversammlung mit der Abstimmung über das Rechnungsergebnis schriftlich durchgeführt. Aus dem Jahresbericht des Wohnheims ist zu entnehmen, dass die Bezeichnung Männerheim der Vergangenheit angehört. Denn mittlerweile werden in Weinfelden auch Frauen betreut.