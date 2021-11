Florian Rexer probt in Weinfelden für seine Version des Pan

Weinfelden «Ich bin kein guter Lehrer, aber ich nehme die Kinder ernst»: Regisseur Florian Rexer und sein Ensemble proben für das neue Stück «P.Pan» in der alten Druckerei Ab Mitte Dezember geht der Regisseur mit dem Stück «P. Pan» auf Tournee durch den Thurgau. Für die Proben hat er für sein Ensemble einen speziellen Ort ausgesucht. Mario Testa Jetzt kommentieren 15.11.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Ensemble probt ein Szene des Stücks «P. Pan» auf dem Piratenschiff von Captain Hook. Bild: Ralph Ribi

«Gönn dir da eine Pause und geniesse es», sagt Regisseur Florian Rexer zu Schauspieler Mischa Löwenberg. «Du wirst sehen, das gibt einen Lacher.» Löwenberg spielt die Rolle des etwas trotteligen Bootsmanns Smee im Stück «P. Pan». Zum Titel des Stücks sagt Rexer: «Das P soll die Eigenwilligkeit unterstreichen. Ich hab das Stück in die heutige Zeit adaptiert und Pan können Mädels oder Jungs sein. Bis zu einem gewissen Alter spielt das Geschlecht ja ohnehin keine Rolle für Kinder.»

Die Proben für das Theaterstück finden in Weinfelden statt, in der ehemaligen Druckerei im TTW-Gebäude an der Schützenstrasse. Zweimal pro Woche treffen sich dort die Akteure. Das Bühnenbild besteht aus zwei Gerüsten. Sie können gedreht werden und dienen so für die drei Szenerien Schiff, Kinderzimmer und Urwald. «Die Gestänge werden noch etwas eingekleidet, aber grundsätzlich bleiben sie ziemlich rudimentär», sagt Projektleiter Andreas Müller. «Schon bei unserer letzten Produktion ‹Oli Twist› bestand das Bühnenbild nur aus zwei Garagen.»

Profis und Kinder spielen mit

Bei «P. Pan» spielen professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler mit. Dazu kommen rund 20 Kinder. «Wir hatten etwa 50 Bewerbungen von Kindern. Einige brachten schon Theatererfahrungen mit, andere nicht. Aber wichtig war uns vor allem das Talent», sagt Andreas Müller.

Projektleiter Andreas Müller. Bild: Ralph Ribi

«Wir fordern viel von den Kindern. Sie haben dafür die Chance mit Profis auf der Bühne zu stehen.»

Für ihre neueste Produktion haben Regisseur Florian Rexer, Projektleiter Andreas Müller und Finanzchef Rolf Sonderegger einen Verein gegründet, «Kulturverein Rexers SonderMüll» heisst er. «Wir haben ein Budget von über 200'000 Franken für die jetzige Produktion.»

«Ich bin kein guter Lehrer»

Florian Rexer mag das Zusammenspiel von Profis und Kindern. «Ich bin aber kein guter Lehrer. Aber ich nehme die Kinder ernst, schaue, was sie können und nütze das», sagt der Regisseur. «Ich sehe mich als Spielleiter und gebe den Kindern jeweils einen Situationsbeschrieb, nicht zu viele Vorgaben. Dann bekommen sie Spiellust. Amateure lieben, was sie tun.» Nebst dem Spiel gebe es bei «P. Pan» auch Gesang und Musik, um die Atmosphäre zu betonen, ein Musical ist es aber nicht.

Regisseur Florian Rexer. Bild: Ralph Ribi

«Es ist ein Schauspiel mit musikalischen Elementen.»

Das Stück basiere natürlich auf dem Original von J.M. Barrie, aber es sei «Rexer Style», sagt Andreas Müller. Ziel sei es, ein gelungenes Stück für ein Publikum aller Altersklassen aufzuführen. Auch wenn Kinder mitspielen, sei «P. Pan» kein Kindertheäterli, sondern eine anspruchsvolle Produktion. Dazu gehört auch, dass die Schauspieler und Kinder für die Kampfszenen mit einem professionellen Choreografen gelernt haben, mit Degen und Säbeln zu Kämpfen. Die Verantwortung für die Kostüme trägt Barbara Bernhard, das Bühnenbild gestaltet Natalie Péclard. Regieassistentin ist Jeanine Amacher.

Industrial Chic während den Proben. Wo früher Zeitungen gedruckt wurden, probt jetzt Regisseur Florian Rexer (rechts) mit seinem Ensemble. Bild: Ralph Ribi

Vier Spielorte Die Premiere von «P. Pan» findet am 16. Dezember im Amriswiler Kulturforum statt. Insgesamt tritt das Ensemble dort bis am 30. Dezember sieben Mal auf.

Vom 14. bis 16. Januar geht das Theaterstück im Eisenwerk Frauenfeld über die Bühne.

Vom 11. bis 13. Februar gastiert Florian Rexer mit seinem Ensemble im Dorfzentrum Bottighofen.

Abgeschlossen wird die Tournee im Traubensaal in Weinfelden mit den Aufführungen vom 17. bis 19. Februar.