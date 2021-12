Ex-Pulcinella-Wirt Enzo Peluso spricht über seine Pensionierung

Weinfelden «Ich bin auch mit Ghackets und Hörnli zufrieden»: Ehemaliger Pulcinella-Wirt spricht über Kochen im Ruhestand und das neue Konzept seiner Nachfolger Vor einem Jahr haben Enzo und Melitta Peluso ihr Ristorante Pulcinella in Weinfelden geschlossen. Auf der Couch sitzen will Koch Enzo im Ruhestand nun aber nicht, lieber hilft er aus im Service. Mario Testa Jetzt kommentieren 17.12.2021, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Enzo Peluso ist immer noch häufig in Weinfelden anzutreffen – meist als Gast in einem der vielen Restaurants. Bild: Mario Testa

Seit einem Jahr sind Sie im Ruhestand. Was machen Sie mit der neu gewonnen Freizeit?

Enzo Peluso: Ich habe mir ein Kajak gekauft, mit dem ich oft auf dem Bodensee unterwegs bin, wir wohnen ja in Uttwil am See. Dazu fahre ich viel Velo und wir haben ja auch noch einen Hund, mit dem meine Frau und ich gerne Gassi gehen. Im Sommer waren wir einen Monat auf der Insel Ischia bei Neapel, wo wir eine schöne Zeit mit meinen Geschwistern verbracht haben. Ab und zu arbeite ich aber auch noch.

Wo arbeiten Sie denn?

In der Seelust in Egnach helfe ich im Service mit. Da macht man viel weitere Wege, als ich es früher als Koch getan habe – aber es macht Spass. Ich hatte auch viele Anfragen, privat für Gruppen zu kochen. Da ich aber nicht mehr die richtige Ausrüstung habe, um für 20 Personen zu kochen, lasse ich das sein. Das Resultat muss stimmen.

Kochen Sie aufwendig, wenn Sie für sich und ihre Frau kochen?

Nein. Uns reicht auch einfache Kost. Schon früher hat sich fast niemand getraut, mich zum Essen einzuladen, dabei bin ich mit Ghackets und Hörnli schon vollauf zufrieden. Aber wenn wir Freunde einladen, dann koche ich schon gern noch etwas aufwendiger.

26 Jahre lang haben Sie in ihrem Ristorante Pulcinella in Weinfelden gewirtet. Mit welchen Gefühlen blicken Sie heute zurück auf diese Zeit?

Melitta und Enzo Peluso bei ihrem Abschied vom Pulcinella. Bild: Mario Testa (Dezember 2020)

Es war eine sehr schöne Zeit. Wir hatten über die vielen Jahre unsere Hochs und Tiefs. Gerade die zwei Jahre, als die Unterführung an der Wilerstrasse gebaut wurde, waren sehr schwierig für uns. Danach ging es aber stetig bergauf. Das Schönste waren die Reaktionen unserer vielen tollen Stammgäste. Als sie über unseren geplanten Abschied in der «Thurgauer Zeitung» gelesen hatten, wollten alle nochmals kommen – egal ob aus St.Gallen, Winterthur oder Weinfelden. Nur leider konnten wir dann wegen des Lockdowns die letzten zwei Wochen nicht mehr wirten, dabei wären wir praktisch ausgebucht gewesen bis Silvester. Das Finale hat so etwas gefehlt, das beschäftigt meine Frau und mich heute noch.

Was haben Sie die zwischenzeitlich schweren Zeiten gelehrt?

Die schwierigen Momente haben uns stark gemacht, und als dann der Erfolg kam, sind wir trotzdem mit beiden Füssen auf dem Boden geblieben und nicht abgehoben.

Waren Sie schon zu Gast bei Ihren Nachfolgern im Pulcinella?

Ja. Sie haben ein anderes Konzept als ich damals, eine viel grössere Speisekarte – das ist schwierig. Ich bevorzuge eine Spezialisierung. Was ich nicht verstehe, ist, weshalb sie den Namen Pulcinella beibehalten haben. Der passte zu unserem Konzept und mir als Neapolitaner. Aber ich will ihnen da nicht dreinreden. Wir hatten das Glück, dass wir das Haus gut verkaufen konnten und man muss sich dann auch zurückziehen können.

Das Ristorante Pulcinella an der Wilerstrasse in Weinfelden. Bild: Sam Thomas

Wie schätzen Sie die Situation in der Weinfelder Gastronomie ein?

Weinfelden hat eine sehr gute Gastronomie. Es gibt viele junge, innovative Wirte. In der Gastronomie hat sich ja auch so vieles verändert, seit wir angefangen haben zu wirten. Mir war es zum Beispiel bis zum Schluss wichtig, alle Gäste persönlich zu verabschieden. Heute sind eher Bewertungen auf Tripadvisor und so wichtig. Aber man darf nie vergleichen, oder denken, das sei falsch – es ist einfach anders.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen