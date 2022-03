Weinfelden Hasler oder Wolfer? Zwei Kandidaten der Mitte wollen für das Stadtpräsidium kandidieren Ende November wird ein neuer Stadtpräsident oder eine Stadtpräsidentin gewählt. Nun verkündet die Ortspartei der Weinfelder Mitte, dass sie zwei Kandidaten hat, die gerne ins Rennen ums Stadtpräsidium steigen wollen. Die beiden sind nicht unbekannt: Stadtrat Valentin Hasler und Parlamentsmitglied Simon Wolfer. Sabrina Bächi 30.03.2022, 17.00 Uhr

Wer wird von der Mitte nominiert? Zur Auswahl stehen bisher Valentin Hasler und Simon Wolfer. Bild: PD/Donato Caspari

Am Freitag hat Stadtpräsident Max Vögeli verkündet, dass er nicht mehr zur Wiederwahl antritt. Nun hat die Mitte Weinfelden bereits vermeldet, dass es zwei Kandidaten aus ihren Reihen gibt, die sich für das Präsidium zur Verfügung stellen möchten. Es sind dies Stadtrat Valentin Hasler sowie Parlamentsmitglied und Kantonsrat Simon Wolfer.

Nicole van Rooijen-Rollier, Ortsparteipräsidentin der Mitte Weinfelden, ist stolz, dass sie mindestens zwei Kandidaten an der Nominationsversammlung Ende April ihren Mitgliedern präsentieren kann. «Nur ein kleiner Teil hat davon gewusst, dass wir bereits zwei Kandidaten haben», sagt sie. Für alle anderen ist es eine Überraschung. Aber, sagt sie, sie fände es toll, dass man eine Auswahl bieten könne.

Nicole van Rooijen-Rollier, Präsidentin die Mitte Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

«Welche Präsidentin oder welcher Präsident kann das schon von sich behaupten», sagt sie lachend. In der Partei sei eine Kandidatur fürs Stadtpräsidium schon länger Thema. Einige Gespräche habe man geführt und Hasler wie auch Wolfer hätten gesagt, dass sie es sich vorstellen könnten.

«Wir mussten entsprechend nicht intensiv suchen.»

Beide sind politisch in Weinfelden schon lange aktiv. Simon Wolfer ist seit 2003 Mitglied des Stadtparlaments. Seit 2018 sitzt er für die CVP, heute die Mitte, im Kantonsrat. Im Jahr 2020 wurde er zum Präsident der CVP Bezirk Weinfelden gewählt. Valentin Hasler ist seit 2010 als Stadtrat im Amt. Davor hat er von 2003 bis 2009 im Parlament politisiert. In seinem letzten Jahr hat er der Legislative als Präsident vorgestanden. Hasler hat als Exekutivmitglied das Ressort Sport Kultur und Tourismus unter sich, des Weiteren ist er seit Oktober 2021 Präsident der Thurgauer Offiziersgesellschaft. Als Stadtrat tritt er ebenfalls zur Wiederwahl an.

Die Mitte will nur einen Kandidaten ins Rennen schicken

«An der Nominationsversammlung werden Beat Curau und ich ein Hearing machen und auch die Anwesenden können Fragen stellen», sagt van Rooijen. Im Anschluss müssten die Kandidaten vor die Türe. «Wir schicken nur einen Kandidaten ins Rennen ums Stadtpräsidium. Ich bin selber sehr gespannt, wie das Resultat am Ende aussieht», sagt die Parteipräsidentin. «Die Mitglieder haben natürlich die Qual der Wahl, aber das ist ja genau das schöne.»

Von den anderen Parteien aus Weinfelden ist bezüglich Nominationen noch nichts bekannt. Einzig der Weinfelder Unternehmer Roger Simmen hat sich als Parteiloser bereits als Kandidaten für das Präsidium ins Spiel gebracht. Die Gesamterneuerungswahl der Weinfelder Exekutive und damit auch die Wahl des Stadtpräsidiums findet am 27. November statt. Amtsantritt für die neue Präsidentin oder den neuen Präsidenten ist am 1. Juni 2023.