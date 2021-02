Weinfelden Guter Lesestoff statt überfülltem Kasten: Zwei Frauen entrümpeln den Offenen Bücherschrank in Weinfelden Seit über fünf Jahren gibt es den Offenen Bücherschrank in der ausrangierten Telefonzelle beim Thurgauerhof. Passanten können Bücher dort gratis mitnehmen und hinbringen. Mit der Ordnung hapert es aber des Öftern. Mario Testa 09.02.2021, 16.45 Uhr

Regine Wüest und Sonja Tomaselli kümmern sich nun um den Offenen Bücherschrank. Sie haben ihn bereits kräftig entrümpelt. Bild: Mario Testa

«Ich nütze den Bücherschrank oft, bin auch schon sonntags hierher gekommen, um mir ein neues Buch auszusuchen», sagt Sonja Tomaselli. Aber leider treffe sie oft ein grosses Durcheinander an in der 2015 zum Offenen Bücherschrank umfunktionierten Telefonkabine. «Es gibt Leute, die stellen ganze Säcke voller Bücher einfach in die Kabine, andere quetschen ihre Bücher ins ohnehin schon volle Regal. So ist es nicht sehr anmächelig, ein Buch zu suchen.»