Erfolglose Suche: Weinfelder Stadtpräsidiumswahl ohne Kandidatin

Am 22. April organisieren die drei Ortsparteien SP, GP und GLP eine Veranstaltung zum Thema Jobsharing und Topsharing. In Firmen gewinnen diese Arbeitsmodelle immer mehr an Bedeutung. Stephanie Briner und Karin Ricklin-Etter referieren über Vorteile und Stolpersteine in Wirtschaft und KMU und berichten von ihren Erfahrungen in der Personalvermittlung. Die beiden Frauen führen die Organisation WEshare1. Benjamin Büsser, Stadtparlamentarier aus Wil, berichtet von seinem politischen Vorstoss und erläutert, welche Vorteile er im Topsharing Modell für die Politik sieht. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Rathaus Weinfelden. (sba)