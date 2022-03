Weinfelden: Grosses Interesse an der Kunst im BBZ

Weinfelden Grosses Interesse an der Kunst im Berufsbildungszentrum Das BBZ in Weinfelden wartet mit acht Kunstwerken auf. Bilder, Skulpturen und Glas- und Betonkunstwerke von Schweizer Künstlerinnen und Künstlern zieren das Innere und Äussere der Gebäude. Rund 40 Personen nahmen an einer Führung durch diese Kunstlandschaft teil. 14.03.2022, 16.21 Uhr

Künstler Werner A. Petraschke führt die Teilnehmenden des Rundgangs durchs BBZ. Bild: PD

Wer das BBZ in Weinfelden betritt, steht vor dem wohl grössten Pendel in der Stadt. Die markante silbrige Kugel, welche am Stahlseil hängt, und der Sandteppich ist ein sogenanntes Foucaultsches Pendel. Es wurde zur Eröffnung des BBZ 1981 installiert und ist der Blickfang Foyer. Es ist eines der vielen Kunstwerke, welche sich auf dem Gelände befinden und welche der Berlinger Künstler Werner A. Petraschke den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eines Rundgangs am vergangenen Mittwochabend vorstellte.

Referent und BBZ-Dozent Werner A. Petraschke. Bild: PD

Rund 40 Interessierte nahmen an diesem Anlass der Volkshochschule Mittelthurgau teil. Nebst dem Pendel begutachteten sie auch die grossflächigen Wandmalereien an der Sporthalle des in Bürglen geborenen Künstlers Max Bottini, die Betonmenschen des Frauenfelder Steinbildhauers Peter Hotz oder das Wimmelbild von Anton Bernhardsgrütter, in welchem der Thurgauer Künstler unzählige Themen des Zeitgeschehens von 1976 darstellte.

Künstler und Dozent referiert an seinem Arbeitsplatz

Der Referent und Künstler Werner A. Petraschke kennt das BBZ und die vielen Kunstwerke sehr gut. Er unterrichtet seit 2015 am BZWW Gestaltung und Kunst und hat seinerseits einige Werke im BBZ ausgestellt. Seine Bilder, allesamt Leihgaben, behandeln die Themen Horizonte und Chancen. Diese beiden Qualitäten würden als Fundament jeglicher Art von Bildung zu Grunde liegen – und passen damit zum Berufsbildungszentrum.