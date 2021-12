Weinfelden: Jugendliche feiern Heiligabend mit ihrem Musical

Weinfelden Gottesdienst mit Musical: Hirt Simon verschenkte seine vier Lichter 45 Jugendliche und Kinder zeigten am Familiengottesdienst der Katholischen Kirchgemeinde Weinfelden am frühen Heiligabend ihr Musical. Trotz Exil im Pfarreizentrum kamen viele Gäste. Manuela Olgiati 26.12.2021, 16.00 Uhr

Die Kinder und Jugendlichen zeigen ihr Musical. Im Hintergrund spielt die Band und singt der Chor. Bild: Manuela Olgiati

Unter dem festlich geschmückten Christbaum mit seinen Lichtern im Katholischen Pfarreizentrum Weinfelden versammelten sich die Kinder und Jugendliche für ihr Musical. Das in den letzten Wochen eingeübte Stück «Em Hirt Simon sini vier Liechter» am Familien-Weihnachtsgottesdienst fand sehr guten Anklang. Zelebriert wird am frühen Heiligabend eine stimmige Feier mit einem Familiengottesdienst, dem Schauspiel auf der Bühne und der mitreissenden Musik.

Samuel Curau, Sekundarlehrer und Musiker. Bild: Manuela Olgiati

Begleitet von der hauseigenen Jugendband erklingen frische, helle Stimmen. Die Kinder singen gängige Lieder und bei einzelnen Melodien hüpfen sie vor Freude am Singen. Bewegung pur. Popularmusiker Samuel Curau hat mit den beiden Katechetinnen Judith Geyer und Marta Storniolo-Capparelli das Musical vorbereitet. Eltern und Angehörige der jungen Darstellerinnen und Darsteller sitzen im grossen Saal.

Fokus auf den Hirtenbuben

Für einmal wird nicht die traditionelle Geschichte mit Maria und Josef und dem Jesuskind aufgeführt, sondern jene des Hirten-Buben Simon. So mancher Besucher kennt die Geschichte, aber so wie am Heiligabend, dürften sie Simons Suche nach einem weggelaufenen Schaf noch nie erlebt haben. Die Jugendlichen erzählen die Erlebnisse von Simon, dazwischen singen sie ihre Lieder. Auf einer Grossleinwand zu sehen sind zudem die Texte zum Mitsingen.

Der Chor singt zum Musical. Bild: Manuela Olgiati

Angelehnt ist das Musical an die gemalten Bilder von Marcus Pfister. Der Hirtenjunge mit seiner Laterne und vier Lichtern ist auf der Suche nach seinem verlorenen Schäflein. Unterwegs trifft er einen Räuber, einen verwundeten Wolf und eine Bettlerin. Jedem schenkt er eines seiner Lichter. Zum Schluss kommt er zum Stall von Maria und Josef. Dort findet er nicht nur sein Schäflein, sondern auch das Jesuskindlein in der Krippe. Diesem schenkt er sein letztes Licht.

Eucharistie und Gebet trotz Einschränkungen

Gemeindeleiter Armin Ruf geht mit seinen Worten auf die Bedeutung von Weihnachten ein. Auch 2000 Jahre nach der Geburt Jesu sei die Kraft Gottes stark. «Er war sich nicht zu schade, zu den Menschen auf die Welt zu kommen» sagt Ruf. Er vergleicht die Weihnachtsgeschichte mit der heutigen Zeit. Alle Menschen, auch ein Räuber habe seinen Platz, wenn er an Jesus Christus glaubt.

Armin Ruf, Gemeindeleiter Katholische Kirchgemeinde Weinfelden. Bild: Mario Testa

Die Gottesdienstbesucher stimmen mit dem «Vater Unser» in ein Gebet ein. Die Besucher im Pfarreizentrum empfangen auch die Kommunion an dieser Eucharistiefeier wegen der Pandemie und der Schutzbestimmungen stehend am Platz.

Samuel Curau sagt: «Es bereitet Freude, an diesem Weihnachtsgottesdienst das Musical vor Publikum zu spielen.» Die Jugendlichen haben ihre Rollen, die Kinder den Gesang und die Band die Musik mit Bravour gemeistert. «Es ist schön, den Kindern zuzuschauen und zuzuhören», sagt eine Besucherin. «Sie spielen ihre Rollen gut.»