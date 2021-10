Weinfelden: Alterszentrumleiter kündigt wegen Corona-Massnahmen

Weinfelden Geschäftsführer des Alterszentrums kündigt wegen Coronamassnahmen Nach acht Jahren hat Markus Preising seine Stelle im Alterszentrum Weinfelden gekündigt. Er könne nicht hinter den Zwangsmassnahmen des Bundes, Kantons und des Verwaltungsrats stehen, schreibt er in einem Mail an die Mitarbeitenden und Angehörigen der Bewohner. Mario Testa Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Preising, ehemaliger Geschäftsführer des Alterszentrums Weinfelden. Bild: Donato Caspari (14. Juni 2017)

«Es war für mich eine Freude, mit Ihnen passende Lösungen zu finden, schöne Anlässe wie den 1. August oder die Weihnachtsfeier zu begehen, kurz: zu leben», schreibt Markus Preising in einem Brief an die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Weinfelden. Ein solches Leben ist für den Geschäftsführer des Alterszentrums Weinfelden (AZW) unter den aktuellen Umständen aber offenbar nicht mehr möglich. Deshalb zieht er seine Konsequenzen:

«Da ich mich für die Umsetzung der Zwangsmassnahmen von Bund, Kanton und Verwaltungsrat nicht weiter einspannen lasse, werde ich aus dem AZW ausscheiden.»

Unter anderem habe die 3G-Pflicht für Besucher zu seinem Entscheid geführt. «Es war mir in den vergangenen acht Jahren immer das grösste Anliegen, Ihnen im AZW einen Lebensabend in Sicherheit, Geborgenheit und Freiheit mit viel Lebensfreude zu gewährleisten. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen nehme ich an, dass das grossmehrheitlich gut gelungen ist.»

Auch an die Mitarbeitenden und die Angehörigen der Bewohner richtet sich Preising in einem Mail. Er bedankt sich für das grosse Engagement des Personals, und dass er in den vergangenen acht Jahren das AZW als Geschäftsführer mit ihnen habe weiterentwickeln können. Mit den Worten «Ich wünsche Ihnen und dem AZW nur das Beste. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten», schliesst Preising sein Mail ab. Auf telefonische Nachfrage möchte er sich nicht weiter zu seinem Entscheid äussern.

Verwaltungsrat akzeptiert den Rücktritt

Wenige Stunden nach der Bekanntgabe seines Ausscheidens informiert auch der Verwaltungsrat des AZW über die neuste Entwicklung in einer Mitteilung. Der Verwaltungsrat akzeptiere den Rücktritt. «Herr Preising steht somit unserer Institution ab sofort nicht mehr als Leiter zur Verfügung», steht in der Mitteilung und zu den persönlichen Gründen des zurücktretenden Zentrumsleiters:

Das Alterszentrum Weinfelden. Bild: Donato Caspari

«Obwohl der Verwaltungsrat seinen Entscheid nicht nachvollziehen kann, respektieren wir ihn. Über seine Beweggründe kann und will sich der Verwaltungsrat nicht weiter äussern.»

Der Verwaltungsrat bedauere diese Entwicklung sehr. «Wir haben Herrn Preising als sehr kompetenten und einsatzfreudigen Leiter unserer Institution kennen gelernt, der sich stets mit sehr viel Herzblut und Engagement für unsere Bewohner eingesetzt hat.» Für seinen unermüdlichen Einsatz in den letzten acht Jahren bedanke sich der Verwaltungsrat und wünsche Markus Preising für seine berufliche und private Zukunft alles Gute.

Suche nach Nachfolge läuft

Der Verwaltungsrat sei bereits intensiv auf der Suche nach einer Nachfolgelösung, steht in der Mitteilung. Er versuche, die Lücke, welche Markus Preising hinterlässt, möglichst schnell zu schliessen. «Wir setzen alles daran, dass sich die Zeit bis zum Neuantritt seiner Nachfolgerin/seines Nachfolgers nicht auf die Qualität unserer Dienstleistungen beziehungsweise das Wohlbefinden unserer Bewohner auswirkt.»

Auf weitere Fragen, welche der Verwaltungsrat nur per Mail beantworten wollte, sind bis Redaktionsschluss keine Antworten eingegangen.