Handball, Floorball und Ringen an den Weinfelder WeGames

Weinfelden Gemeinsam für den Weinfelder Hallensport Am Samstag, 9. Oktober, beweisen sich drei Vereine von Weinfelden in einem Heimspiel in dem gemeinsamen Event WeGames. Johanna Lichtensteiger 07.10.2021, 16.00 Uhr

Angela Martin (BSV Weinfelden Handball), Silas Fitzi (Floorball Thurgau) und Yves Müllhaupt (Ringerriege Weinfelden) ziehen für die WeGames am selben Strick. Bild: PD

Wenn drei Weinfelder Sportvereine für Spiele zusammentreffen, entsteht neben einer fröhlichen Stimmung die WeGames. Diese werden am Samstag, 9. Oktober, zum vierten Mal in der Paul-Reinhart-Sporthalle ausgetragen. Am Heimspieltag kämpfen die Vereine Floorball Thurgau, Ringerriege Weinfelden und BSV Weinfelden Handball um den Sieg in ihrem jeweiligen Sport.