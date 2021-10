Lidl: Bananenreifungslager in Weinfelden eröffnet

Weinfelden «Weinfelden wächst mit Lidl und umgekehrt»: Wie das Bananenreifungszentrum die Stadt an der Thur beeinflusst Mit der Einweihung des Früchte- und Gemüselagers mit Bananenreiferei wächst der grösste Arbeitgeber in Weinfelden ein weiteres Mal. Mario Testa 29.10.2021, 16.55 Uhr

Stadtpräsident Max Vögeli und Lidl-Schweiz-CEO Torsten Friedrich durchschneiden das Band bei der Eröffnung des neuen Früchte- und Gemüselagers in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Lidl lädt ein und der Weinfelder Stadtrat erscheint fast in Vollbesetzung zur Eröffnung. Sie erweisen dem grössten Arbeitgeber und damit auch einem der grössten Steuerzahler in der Stadt die Ehre. «Heute ist ein Meilenstein in der noch jungen Geschichte von Lidl Schweiz», sagt Stadtpräsident Max Vögeli in seinen Grussworten an der Einweihungsfeier. Als vor ziemlich genau 15 Jahren der erste Spatenstich des Discounters in Weinfelden gemacht wurde, sei von rund 300 Arbeitsplätzen die Rede gewesen, die dank des Verteilzentrums und des Hauptsitzes in Weinfelden entstünden.

«Viel ist seither passiert. 2013 und 2014 wurde das Zentrum erweitert, 2018 der neue Hauptsitz eingeweiht. Heute bietet Lidl 650 Arbeitsplätze und elf Ausbildungsplätze in Weinfelden an.»

Einen Wermutstropfen gebe es jedoch, ergänzt der Stadtpräsident: «Nur rund zehn Prozent der Angestellten wohnen auch in Weinfelden. Bei dieser Quote gibt es noch Luft nach oben.» Die neueste Bautätigkeit für das Früchte- und Gemüselager habe in der Region rund 35 Millionen Franken Wertschöpfung generiert.

Weinfelden wächst mit Lidl

Torsten Friedrich berichtet von der erstaunlich kurzen Bauzeit von gerade mal knapp einem Jahr für das 132 mal 84 Meter grosse und 17 Meter hohe Gebäude. «Es fühlt sich an, als würden wir im Stundentakt neue Anlagen und Gebäude in Betrieb nehmen», sagt der Lidl-Schweiz-CEO. «Weinfelden wächst mit Lidl und auch umgekehrt.» Das neue Lager mit der Bananenreifungsanlage ermögliche es, die Effizienz zu steigern, flexibel zu sein und noch frischeres Gemüse in die mittlerweile 157 Filialen zu liefern.

Blick in eine der 18 Reifungskammern. Bild: Mario Testa

Auch finanziell lohnt sich die eigene Reiferei für Lidl – in der Schweiz hat Coop ebenfalls eine und Migros deren zwei. Auf die Frage, ob dadurch die Marge pro verkaufter Banane für den Discounter steige, nickt Friedrich kurz, sagt dazu aber nichts. «Am wichtigsten ist für uns, dass wir dank der Reiferei und dem neuen Lager nun den Zeitpunkt für die Auslieferung der Frischeprodukte selber bestimmen können.» Gerade die Pandemiezeit habe gezeigt, wie wichtig das sei.

Sechs Tage reifen in der Kammer

Noch sind die 18 Reifekammern leer. Erst Ende Jahr sollen hier erstmals Bananen reifen. Künftig passt pro Kammer eine ganze Hochseecontainer-Ladung grüner Bananen rein, wo sie dann bei 24 Grad und begast mit dem Pflanzenhormon Ethylen während rund sechs Tagen reifen. Auch andere Südfrüchte, sogenannte Exoten, wie Avocados oder Kiwis können in der Anlage gereift werden.

Torsten Friedrich freut sich über die geschnitzte Riesenbanane im Treppenhaus des neuen Zentrums. Sie ist ein Geschenk der Generalplaner Weber und Partner AG. Bild: Mario Testa

Zum Schluss der Einweihungsfeier gibt es für die künftig rund 50 Mitarbeiter im neuen Gebäude auch noch etwas Kunst im Bau. Maurice Weber, Geschäftsführer des Generalplaners Weber und Partner AG, enthüllt mit seinen Mitarbeitern eine grosse geschnitzte Holzbanane im Treppenhaus des neuen Gebäudes.