Weinfelden: Der Spielmann schliesst wieder nach 18 Monaten

Weinfelden Game over: Nach nur 18 Monaten schliesst das Spielwarengeschäft bereits wieder – Schuld ist auch Corona Christoph Hartmann hat mitten in der Pandemie ein Spielwarengeschäft an der Weinfelder Amriswilerstrasse eröffnet. Nach eineinhalb Jahren schliesst er die Tore des Ladenlokals wieder. Die Gründe sind vielfältig. Sabrina Bächi 18.03.2022, 11.50 Uhr

Christoph Hartmann mit seiner Erfindung «Chlözz» im Spielwarengeschäft an der Amriswilerstrasse. Bild: Mario Testa

Christoph «Sirgel» Hartmann hat das Lachen nicht verloren. Aber Ernüchterung ist eingekehrt im Laden an der Amriswilerstrasse. «Ich habe mir nach 18 Monaten die Zahlen angeschaut und muss sagen: Es reicht bei weitem nicht.» Deshalb schliesst er das Spielwaren- und Instrumentengeschäft «Der Spielmann» per Ende April.

«Corona hat das Ganze wohl verstärkt, aber ist nicht alleine daran Schuld», sagt Hartmann. Im Spielwarenbereich sei die Konkurrenz im Internet einfach zu gross. Spielwaren brauchen Platz in einem Laden und viel Aufwand, gibt er zu bedenken. Und wenn dann selbst Lieferanten lieber auf den Vertrieb im Internet umsteigen, sei es sowieso schwierig.

«Auch wenn einige dachten, es sei nur ein Hobby von mir, das Geschäft muss die Hälfte unseres Lebensunterhalts beisteuern. Die Schliessung ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung.»

Wie es danach weitergeht, weiss Hartmann noch nicht so genau. Das Ladenlokal hat er offiziell noch bis Ende September gemietet. Hier versucht er, einen Nachmieter oder eine Nachmieterin zu finden. Ansonsten muss er die Miete bis Vertragsende bezahlen. «Das ist okay und mit gewissen Verlusten muss ich rechnen», sagt er.

Räumungsverkauf als Schadensbegrenzung

Sein Ziel ist es, durch den Räumungsverkauf noch so viel Geld einzunehmen, dass er die GmbH «Der Spielmann» nicht liquidieren muss. Dann nämlich könnte er weiter gewisse Projekte unter diesem Namen laufen lassen. Allenfalls auch weiterhin Workshops für Schulen oder Firmen anbieten.

Christoph Hartmann hat 2017 als Musiker den Förderpreisträger des Kantons Thurgau erhalten. Bild: Reto Martin

Eigentlich möchte er sich eine kleine Werkstatt mieten, denn der Service für Gitarren sei gefragt. Ob er da aber auch den Platz für seine Erfindung «Chlözz» hat, ist noch offen. «Ich suche jetzt nach kreativen Ideen und Lösungen», sagt er optimistisch. Allenfalls könnte er sich auch bei einer Werkstatt einmieten oder auf Abruf seinen Gitarrenservice anbieten.

Die Rückmeldungen auf die Schliessung seien extrem. «Wenn es so weiterläuft wie jetzt, hab ich Ende Monat alles verkauft.» Das sei wunderbar. Er erhalte auch viele Rückmeldungen, dass es schade sei, dass «Der Spielmann» bereits wieder seine Türen schliesst. «Es ist ja nicht so, dass nichts lief, aber halt zu wenig.» Er sei jeden Tag gerne zur Arbeit gekommen und es habe ihm grossen Spass bereitet, sagt Hartmann. Wehmut ist noch nicht zu hören in seiner Stimme. Im Moment geht es wohl eher um Schadensbegrenzung.

Wega-Spiel Das von ihm und zwei Freunden entwickelte Wega-Spiel ist nicht von der Ladenschliessung betroffen. Nach der zweiten Testrunde geht es nun um die Verpackung und im Anschluss an die Finanzierung und das Sponsoring. «Pünktlich zur Wega 22 sollte es dann bereit sein», sagt Christoph Hartmann.