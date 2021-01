weinfelden Für Besuche im Altersheim Bannau geht's in den Keller: Mit diesen Massnahmen hat das Heim dem Virus getrotzt Das Altersheim Bannau in Weinfelden meistert die Probleme, ausgelöst durch die Coronapandemie, dank grossem Einsatz der Belegschaft – und findigen Lösungen. Mario Testa 25.01.2021, 18.30 Uhr

Heimleiterin Beatrice Nufer und Heinz Schadegg, Präsident der Altersheimkommission, im Besucherraum. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 19. Januar 2021)

27 Frauen und Männer leben im Altersheim Bannau in Weinfelden. Niemand ist an Corona erkrankt, und Heimleiterin Beatrice Nufer hofft auch, dass es so bleibt: «Nur dank konsequenter Massnahmen ist es uns gelungen, dass das Virus nicht in unser Haus kam. Und wir tun alles, damit es auch so bleibt.» Alle – Bewohner, Belegschaft und Besucher – hätten zur erfreulichen Situation beigetragen. «Wir haben den Kurs vorgegeben und die Belegschaft und Bewohner haben ihn akzeptiert und mitgetragen.»

Trotz der guten Bilanz, die Bewohner hätten die Massnahmen deutlich zu spüren bekommen. «Sie fühlen sich heute zum Glück nicht mehr eingesperrt. Im Frühling war es für sie schon hart, als unsere Ampel auf Rot stand», sagt Nufer.

«Es gab eine kurze Zeit, als gar keine Besuche möglich waren. Und da haben wir gemerkt, das geht einfach nicht.»

Heute stehe die Alarm-Ampel auf Orange-Plus. Sprich, es gelten immer noch viele Schutzmassnahmen, das Personal trägt immer Masken, aber Besuche sind erlaubt. Für die Treffen der Bewohner mit ihren Angehörigen und Freunden hat das Altersheim-Team extra einen Kellerraum frei gemacht, etwas wohnlich dekoriert und zum Besuchsraum umfunktioniert. «Hier unten tragen die Bewohner und die Besucher Masken und nach jedem Besuch wird alles desinfiziert. So geht's.»

Schnelle Reaktionen der Kommission

Heinz Schadegg ist Präsident der Heimkommission Bannau. Auch er war stark gefordert in den vergangenen Monaten. «Wir mussten oft sehr schnell reagieren. So haben wir im Frühling beispielsweise innert drei Tagen eine Besucherbox mit separatem Eingang im Esssaal installiert, da sonst keine Besuche möglich gewesen wären», sagt Schadegg. «Auch die Arbeitskleidung des Personals mussten wir innert kürzester Zeit ersetzen.»

Der Esssaal in der Bannau. Hier stand im Frühling die Box mit Trennwand, zu welcher die Besucher über die Balkontür Zutritt hatten, die Bewohner vom Saal her. Bild: Mario Testa

Er sei seit Beginn der Pandemie sehr oft im Altersheim gewesen, sagt Schadegg. Dabei hätten ihn auch Anweisungen der Behörden auf Trab gehalten. «Es gab schon Momente, in denen ich mich aufregte. So bekamen wir zum Beispiel am 24. Dezember die Aufforderung, innert weniger Tage die Impfbereitschaft der Bewohnenden abzuklären und mitzuteilen.» Das habe das Team dann auch über die Weihnachtstage eiligst gemacht.

«Danach war es fast drei Wochen still. Erst seit vergangenem Dienstag wissen wir nun, wann es mit dem Impfen bei uns losgehen soll.»

Die Impfbereitschaft der Bewohner sei sehr erfreulich, sagt Beatrice Nufer. Bis auf zwei wollen sich alle impfen lassen. «Am Dienstag hat unser Heimarzt die Bewohnerinnen und Bewohner über das weitere Vorgehen informiert. Wir werden diese Woche mit impfen beginnen.» Auch von der Belegschaft wollen sich laut Nufer sicher zwei Drittel impfen lassen. «Und trotzdem, wir bleiben realistisch: Grosse Lockerungen sind noch in weiter Ferne.»

Viele Aktivitäten für die Bewohner

Trotz gelegentlicher Aufreger und Hauruck-Übungen, ist Heinz Schadegg sehr zufrieden damit, wie es läuft im Altersheim. «Die Belegschaft macht einen Superjob trotz des Stresses und diverser zusätzlichen Aufgaben», lobt der Präsident. «Gerade auch mit kleineren Gesten und Aktionen, versuchen sie, die Moral der Bewohnerinnen und Bewohner hochzuhalten.»

Über diesen Weg geht es zum Eingang des Altersheims Bannau. Bild: Mario Testa

So habe die Heimleitung beispielsweise eine Weihnachtsfeier organisiert, Bastelnachmittage veranstaltet oder einen Diavortrag mit Bildern aus der Schweiz gezeigt. «Das kam super an, die Leute fühlten sich, als wären sie draussen auf einer Reise. Ich war auch da und sah ihre Freude», sagt Heinz Schadegg. Auch das Küchenteam habe an diesem Tag mit diversen Schweizer Spezialitäten das Thema aufgegriffen und den Bewohnerinnen und Bewohnern so den Tag versüsst.

Grundsätzlich sei die schwierigste Zeit schon im vergangenen Frühling während des Lockdowns gewesen. «Nun, in der zweiten Welle, lassen die Massnahmen doch deutlich mehr Menschlichkeit zu», sagt Schadegg. «Das ist auch wichtig.»