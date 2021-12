Fünf Jahre nach der Brandkatastrophe: Familie Mente kämpft weiter

Weinfelden Fünf Jahre nach dem verheerenden Brand bei Schuhmacher Mente: «Kurz vor Weihnachten beschleicht mich immer ein ungutes Gefühl» Am 22. Dezember 2016 wurde die Schuhmacherei Mente in Weinfelden ein Raub der Flammen. Fünf Jahre nach der Katastrophe geht es der Familie gut, dennoch bleiben dunkle Erinnerungen haften und ganz abgeschlossen ist die Geschichte immer noch nicht. Mario Testa Jetzt kommentieren 21.12.2021, 17.28 Uhr

Antonio und Brigitte Mente in ihrer neu aufgebauten Schuhmacherei. Bild: Mario Testa

«Es war am 22. Dezember um 16.25 Uhr. Ich war am Schleifen und plötzlich loderten Flammen aus der Maschine», erzählt Antonio Mente. Auch wenn der verheerende Brand in seiner Schuhmacherei schon fünf Jahre her ist, ist ihm dieser Moment immer noch sehr präsent. «Mit einem Kollegen hab ich probiert, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Aber es hat nichts genützt, die Flammen haben schnell um sich gegriffen.»

Was danach passierte, hat traurige Bekanntheit erlangt. Der grösste Teil von Mentes Haus an der Amriswilerstrasse brannte komplett aus – und das zwei Tage vor Weihnachten. Geblieben sind auch Brigitte Mente die Erinnerungen an diesen schrecklichen Tag – und er hat auch ihr Verhalten geprägt:

«Bis heute, wenn ich irgendwo ein Feuer sehe oder Rauch rieche, gehe ich sofort los und kontrolliere alles.»

Im Moment, als der Brand ausbrach habe sie nur noch ihre Kinder im Kopf gehabt. «Ich habe alle zusammengetrommelt – meine Tochter war noch unter der Dusche, so schnell hat sie sich im Leben noch nie angezogen –, hab den Hund geholt und dann sind wir über die Terrasse aus dem Haus», sagt Brigitte Mente. Zum Glück hätten sie die Terrasse über der Garage gehabt, denn durch die Haustüre raus ging nicht mehr, dort brannte es bereits lichterloh. «Es war schrecklich, so etwas wünsche ich niemandem.»

Am frühen Abend des 22. Dezember 2016 brannt die Schuhmacherei der Familie Mente nieder. Bild: Andrea Tina Stalder

Auch ihre Kinder und Enkel konnten das Erlebte noch nicht ganz vergessen. «Noch heute realisieren die Kleinen manchmal, dass sie dies oder jenes gar nicht mehr haben», sagt sie. Unzählige Fotos und Erinnerungsstücke seien unwiederbringlich verloren. «Von einem Moment auf den anderen hat man nichts mehr.»

Neuer Mut im neuen Haus

Heute geht es der Familie Mente wieder gut. Noch heute denken sie voller Dank zurück an die hilfsbereite Bevölkerung, die gesammelt und gespendet hat. «Von der Versicherung und der Bevölkerung haben wir grosse Hilfe erfahren. Auch die Treue der Kunden hat in den Jahren danach nicht nachgelassen», sagt Antonio Mente. Der Wiederaufbau des Gebäudes sei sehr gelungen, die Familie fühlt sich wohl im «La Fenice».

Enttäuscht seien sie aber von der Stadtverwaltung gewesen. «Von ihr kam keine Hilfe. Sie haben uns eine Wohnung angeboten für 650 Franken pro Monat, ohne Kühlschrank, nix. Wir mussten alles zahlen, auch das Hotel in den ersten Tagen. Das war schon sehr enttäuschend.» Auch als im nächsten Februar die Steuerrechnung pünktlich eintraf, habe die Verwaltung kein Fingerspitzengefühl bewiesen, als sie auf Dokumente und Unterlagen beharrte – welche sie wegen des Brandes gar nicht mehr hatten.

Antonio und Brigitte Mente mit ihrer Hündin Tanja schauen sich in ihrem vorübergehenden Daheim bei der ehemaligen BP-Tankstelle die wenigen verbliebenen Dokumente an. Bild: Reto Martin (Weinfelden, Januar 2017)

Auch mit Blick aufs Geld habe er deshalb nach nur einem Monat Unterbruch wieder begonnen zu arbeiten, konnte sich ins Haus Künzler der Bürgergemeinde einmieten.

«Die vergangenen Jahre haben viel Energie und Geld gekostet, aber die Lebensfreude haben wir nicht verloren.»

Die Familie habe viele Probleme gehabt in den vergangenen fünf Jahren. «Bis auf eines haben wir alles gelöst – aber dort ist der Gegner stärker als ich», sagt Antonio Mente.

Bohrungen nagen an Mentes Nerven

Dieser eine Punkt nervt den 70-Jährigen sehr. Es sind die Altlasten-Untersuchungen auf seiner Liegenschaft. Noch immer sind sie nicht abgeschlossen, es wurden auch immer wieder Probebohrungen gemacht. «Ich habe schon 18'000 Franken dafür vorschiessen müssen. Das ist mein Geld, das jetzt beim Kanton rumliegt. Zusammen mit dem Lockdown ging das ans Eingemachte.»

Im und hinter dem Haus der Familie Mente laufen bis heute Altlasten-Untersuchungen. Bild: Andrea Stalder (Weinfelden, Dezember 2017)

Er habe schon unzählige Male die Stellen beim Kanton angerufen, um den Abschluss der Untersuchungen gebeten und sein Geld zurückgefordert. «Immer wieder wurde ich vertröstet. Ich hoffe sehr, dass das bald vorbei ist.» Solange die Untersuchungen noch laufen und sein Geld blockiert sei, könne er auch mit dem Brand nicht abschliessen.

«Ich begreife schon, dass diese Sache gemacht werden muss, es ist Gesetz. Aber sie schränkt uns stark ein.»

Es ist auch für seine Frau Brigitte unerklärlich, weshalb die Untersuchungen nicht schon längst abgeschlossen sind. «Sie hätten so viel Bohrungen machen können, wie sie wollen, als hier ohnehin alles am Boden lag. Aber nein. Auch nach dem Wiederaufbau kamen sie noch und wollten in den frischen Boden im Keller wieder Löcher machen.»

Arbeiten trotz Pensionierung

Antonio Mente lebt schon seit 54 Jahren in Weinfelden, feierte dieses Jahr seinen 70. Geburtstag. Trotzdem sitzt er immer noch hinter seinen Maschinen und flickt und verkauft Schuhe. «Ich muss natürlich arbeiten, um all die Rechnungen zahlen zu können. Ich denke, ich arbeite, bis ich sterbe», sagt er. Ins günstige Italien auswandern wolle er ohnehin nicht, da die ganze Familie in Weinfelden lebt. «Wir hätten auch nach dem Brand einfach das Geld der Versicherung nehmen und gehen können. Ich hab auch Kaufangebote für das Haus bekommen. Aber ich wollte es nicht verkaufen, sondern wieder aufbauen.»

Vor dem Wiederaufbau: Fabian, Antonio, Rania, Andreas und Michael Mente verbuddeln eine Zeitkapsel vor dem Betonieren im Boden. Bild: Mario Testa (September 2018)

Nun steht Weihnachten vor der Tür. Und darauf freut sich Familie Mente schon, aber doch schwingen negative Erinnerungen mit. «Immer vor Weihnachten kommt ein ungutes Gefühl in mir auf. Da passierten schon drei schlimme Dinge: Das erste Mal hat sich Toni in die Hand geschnitten und musste ins Spital, später wurde Krebs bei ihm diagnostiziert, dann kam der Brand», sagt Brigitte Mente.

Antonio Mente ist sehr glücklich darüber, dass sein Sohn Andreas nun ins Geschäft mit einsteigt und die Schuhmacherei übernehmen will. «Lehrlinge darf ich ja keine ausbilden, und auch Andreas ist ein Quereinsteiger. Ich wünsche ihm nur, dass er weniger Probleme haben wird als ich», sagt Antonio Mente, und seine Frau ergänzt. «Der Sohn kommt da ganz nach dem Vater. Beide schneiden und nähen penibel genau.»

