Weinfelden Findet die Wega 2021 doch noch statt? Oder wecken die Veranstalter falsche Hoffnungen? Alles rund um die Messe-Durchführung Der Bundesrat hat diese Woche neue Öffnungsschritte bekannt gegeben. Das lässt auch bei den Messeveranstaltern in Weinfelden die Hoffnung aufkeimen, die grösste Thurgauer Messe doch noch durchführen zu können. Doch der Druck sei enorm, sagt Messeleiter Gregor Wegmüller. Sabrina Bächi 25.06.2021, 05.20 Uhr

Kann die Wega durchgeführt werden? Es gibt neue Hoffnung. Bild: Andrea Stalder (Weinfelden,

29. September 2018)

Die Wega macht in den sozialen Medien und auf der eigenen Website Hoffnung auf eine Durchführung. Gibt es eine Wega 2021?

Gregor Wegmüller: Wir haben Hoffnung, aber es ist überhaupt noch nicht klar, ob die Wega dieses Jahr doch noch stattfinden kann.

Wecken diese Beiträge nicht falsche Hoffnungen?

Nein. Wir sagen klar, dass wir noch in den Abklärungen stecken und in ein paar Tagen den definitiven Bescheid geben. Aber es ist neue Hoffnung da, die Situation stellt sich heute deutlich anders dar als noch vor einem Monat.

Hat man die Wega 2021 zu früh abgesagt?

Wie gesagt, vor einem Monat hatten wir wirklich keinerlei Perspektiven auf eine Durchführung. Der Entscheid war richtig. Es ist im Moment einfach so, dass sich von Monat zu Monat die Ausgangslage ändert. Richtig darauf zu reagieren ist unheimlich schwierig.

Die Olma plant ihre Durchführung. In den sozialen Medien kommt es nun zu Forderungen, dass auch die Wega stattfinden soll. Allen voran Reto Scherrer will eine Wega 2021. Wie gehen Sie mit solchen Forderungen um?

Das ist sehr schwierig. Denn ganz so einfach ist es nicht. Es gibt immer noch Bestimmungen und die Wega ist eben nicht die Olma. Wir können keine Zutrittskontrollen durchführen oder nur Leute mit Covid-Zertifikaten zulassen, das ist der grösste Unterschied und in diesem Fall ein Problem für die Wega. Solche Schlagzeilen, in denen angedeutet wird, dass Messen nun ohne Massnahmen durchgeführt werden können, werfen ein falsches Licht auf die Situation. Wir haben das in den Kommentaren bei Reto Scherrers Post zu berichtigen versucht. Denn auch die Bevölkerung ist verunsichert, was jetzt gilt und was nicht. Das setzt auch uns unter Druck. Auch einer der Gründe, warum wir offen kommunizieren, dass eine Überprüfung der Situation im Gange ist.

Was ist denn derzeit der Stand der Dinge?

Fakt ist: Eine Wega mit Zutrittskontrollen und Covid-Zertifikaten auf dem Gelände ist nicht durchführbar. Im Moment steht die Frage im Raum, welche Auflagen gelten. Wir sind daran, das herauszufinden.

Das tönt kompliziert. Warum ist das so?

Die Wega ist eben keine Messe im klassischen Sinne. Wir sind nicht nur eine Messe und nicht nur eine Grossveranstaltung, sondern etwas dazwischen. Der Bund denkt bei seinen Regelungen allerdings entweder an klassische Messen oder normale Grossveranstaltungen. Wir sind daher dran, über den Verband Schweizerischer Messen mit dem BAG darüber zu diskutieren, welche Massnahmen auf die Wega zutreffen und welche nicht. Das dauert aber immer ein paar Tage. Deshalb können wir noch nichts Genaues sagen.

Das scheint sehr nervenaufreibend zu sein.

Ja, das ist es. Wir sind einmal mehr im Krisenmodus. Wie schon über ein Jahr lang. Und der Druck ist enorm.

Gibt es noch weitere Faktoren als die Massnahmen vom Bund, die eine Wega unmöglich machen?

Natürlich. Es bleibt die Frage, ob denn die Aussteller mitmachen, ob überhaupt genügend kommen. Dann ist natürlich der finanzielle Aspekt. Können wir trotz Einschränkungen eine Messe durchführen, bei der wir nicht draufzahlen müssen? Und nicht zuletzt müssen wir uns überlegen, ob wir das mit dem wenigen Personal hinbekommen, das wir haben.

Was ist mit dem zeitlichen Aspekt?

Auch den müssen wir im Blick haben. Nochmals ein Faktor, der uns sehr unter Druck setzt. Ich vermute aber, aufgrund all der Schwierigkeiten wird es keine normale Wega geben. Aber wir haben die Hoffnung, trotz alles, dass es vielleicht doch noch eine Wega geben könnte.