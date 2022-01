Weinfelden «Es geht mir darum, durch die Musik Gott zu begegnen»: Seit 27 Jahren bringt Daniel Walder täglich die Orgel zum Klingen Seit 27 Jahren ist Daniel Walder Kirchenmusiker der Evangelischen Kirchgemeinde Weinfelden. Nun geht er in Pension. Fast jeden Morgen sitzt er in der leeren Kirche alleine an der grossen Orgel und musiziert. Mario Testa Jetzt kommentieren 04.01.2022, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Walder an seinem Arbeitsplatz – der Orgel in der evangelischen Kirche in Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Ich sitze jeden Morgen ein paar Stunden an der Orgel», sagt Daniel Walder. Seit 27 Jahren ist die Orgel in der evangelischen Kirche Weinfelden sein Arbeitsinstrument. 1994 bewarb sich der Kirchenmusiker auf ein Stelleninserat der Evangelischen Kirchgemeinde. Nicht nur die schöne Orgel reizte Walder, auch, dass die Kirchgemeinde jemanden suchte, der sich stark mit dem Glauben identifiziert.

«In Weinfelden ist das Evangelium wichtig, ja zentral. Hier leben viele überzeugte Christen. Das hat für mich den Ausschlag gegeben.»

Sodann zog er mit seiner Familie aus Lengnau bei Biel in den Thurgau. Begrüsst wurde er mit Katastrophenbildern. «Ich mag mich noch gut an die Überschwemmungen hier in Weinfelden erinnern, als wir hier ankamen», sagt der heute 65-Jährige. Im grossen Organistenhaus der Evangelischen Kirchgemeinde hätten er, seine Frau und die vier Söhne sich schnell wohlgefühlt und gerne während der vergangenen 27 Jahre dort gewohnt. Im Sommer ist er mit seiner Frau in eine kleinere Wohnung umgezogen, die Kinder sind längst erwachsen und aus dem Haus.

Daniel Walder spielt an der grossen Orgel in der evangelischen Kirche. Bild: Mario Testa

Noch bis Ende Februar sitzt Daniel Walder hinter der Orgel, spielt während der Gottesdienste, Abdankungsfeiern und Konzerten und leitet die Chöre, dann geht er in Pension. Doch auch danach, wenn sein Nachfolger Kristofer Kiesel das Amt antritt, hofft er auf ein Gastrecht, um an der Orgel spielen zu können. «Es ist eine wunderschöne Orgel, ein ganz cooles Instrument. Sie ist vielfältig und hat schöne, klare Stimmen.»

Die Orgel aus dem Jahr 1978 sei das Werk seines Vorgängers Erich Büsser. «Die Registerzusammenstellung und die Manuale hat wohl er so bestimmt. Es ist ein schönes Erbe.» Einzigartig an der Orgel sei beispielsweise, dass sich die Schalter für alle Register nur auf einer Seite der Klaviatur befinden.

Ein neues Gesangbuch

Bei seinem Arbeitsbeginn vor 27 Jahren verfügte die Kirchgemeinde über einen Jugendchor und einen Kirchenchor. «Erich Düsser hatte diese geleitet. Wir haben dann diverse Musicals und die Zellerweihnacht aufgeführt», sagt Walder. In seine Zeit in Weinfelden fiel auch die Einführung des neuen Gesangbuches. «Wir haben uns früh dazu entschieden, Worship-Lieder auch in den Gottesdienst einzubringen. Also zeitgemässe Anbetungslieder. Anfangs sangen wir diese nur im Morgengottesdienst, später auch im Abendgottesdienst – und das ist bis heute so geblieben.»

Kinder- und Jugendchöre gibt es bei der evangelischen Kirchgemeinde mittlerweile nicht mehr. «Das ist so, seit es die Schulhauschöre gibt. Das war eine zu grosse Konkurrenz», sagt Daniel Walder. «Dafür haben wir nun einen Familienchor, als Projekt immer auf die Weihnachten zu, in Zusammenarbeit mit den Religionslehrern.»

Daniel Walder probt jeden Morgen vor leeren Bänken in der evangelischen Kirche. Bild: Mario Testa

Sehr gut gefällt Daniel Walder auch die Arbeit mit dem Gospelchor. «Wir haben ‹Messiah› aufgeführt und ‹Amazing Grace›. Das war toll, die Kirche war voll.» Der Kirchenchor sei sicher etwas überaltert, sagt Daniel Walder. «Die Senioren machen das sehr gut. Trotzdem wollte ich da etwas machen, um den Chor zu verjüngen.» Aber dann sei die Pandemie gekommen und alles ins Wasser gefallen.

«Für mich ist die Gemeinde einer der schönsten Chöre. Es kommen viele zu den Gottesdiensten und singen sehr gut mit.»

Einmal durfte Daniel Walder auch schon die Weinfelder Chorweihnacht leiten, er hatte diese Aufgabe von Fritz Müller übernommen. «Aber im Moment ist es halt nicht möglich.» Büroarbeit gehöre zu seinem Job dazu, nehme jedoch nicht so viel Zeit in Anspruch. «Für mich ist die Musik an und für sich der Reiz an der Arbeit als Kirchenmusiker. Zudem muss ich natürlich auch üben – ich geniesse das sehr.»

«Musik kann ausdrücken, was das Wort nicht kann»

Mit seiner Musik wolle er den Zuhörerinnen und Zuhörern etwas erzählen. «Ich versuche auch aufzunehmen, was im Gottesdienst thematisiert wird. Ich kann reagieren auf den Gottesdienst, ein Improvisator bin ich aber nicht.» Die Musik mit ihrer eigenen Sprache und Rhetorik könne im Unterbewusstsein etwas auslösen, ist sich Daniel Walder sicher.

«Musik kann ausdrücken, was das Wort nicht kann.»

Und auch wenn er in seiner Tätigkeit kaum einen Unterschied zu einem Populärmusiker sieht, ist ihm der Zusammenhang seiner Musik mit dem Glauben doch sehr wichtig. «Es geht mir immer darum, auch durch die Musik Gott zu begegnen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen