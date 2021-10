Weinfelden Er fand seine Heimat in der Schweiz und sein Talent im Gips: Geflüchteter aus Afghanistan schliesst Lehre mit Bravour ab Reza Hosseini kam vor sechs Jahren in die Schweiz. Die Sprachbarriere hat ihn nicht gestoppt, seine Gipserlehre in Weinfelden mit der Note 5,5 abzuschliessen. Johanna Lichtensteiger Jetzt kommentieren 05.10.2021, 18.30 Uhr

Reto Kradolfer und Reza Hosseini präsentieren Stuckaturelemente. Bild: Ralph Ribi

«Es gibt keine Idioten, jeder Mensch hat ein Talent. Er muss es nur finden», sagt Reza Hosseini. Sein Talent fand der 23-jährige Afghane aus dem Iran als Gipser, darin schloss er in diesem Sommer seine Lehre mit Bravour ab. Er erreichte eine Note von 5,5.

Die Eltern von Hosseini stammten ursprünglich aus Afghanistan, mussten aber nach Iran flüchten. Dort ist der junge Mann aufgewachsen und sammelte bereits während zweier Jahre Erfahrung als Gipser. «Doch der Rassismus, den ich dort erlebt habe, war zu viel. Ich musste weg», sagt Hosseini. So kam er vor sechs Jahren in die Schweiz. Das Einzige, was er von der Schweiz gekannt habe, sei der Spruch: «Einer für alle, alle für einen!»

So war ihm auch die Sprache unbekannt. «Als er die Schnupperlehre bei uns machte, konnte er kaum ein Wort Deutsch», sagt Reto Kradolfer, Inhaber des Gipsergeschäfts Kradolfer GmbH. Allerdings erkannte Kradolfer Motivation und Talent in dem jungen Mann und bot ihm an, die Lehre bei ihm zu machen. Kradolfer habe nicht gewollt, dass Hosseini ein Hilfsarbeiter werde, er soll die Chance auf eine berufliche Karriere erhalten. «Ich hatte aber keine Bewilligung, eine Lehre zu machen, und mein Deutsch war zu schlecht», sagt Hosseini.

Camillus Guhl, Leiter Migrationsamt Thurgau. Bild: PD

Laut Camillus Guhl, Leiter des Migrationsamts im Thurgau, sei eine der grössten Schwierigkeiten bei der Integration von vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen, den Personen aufzuzeigen, dass die Lehre trotz des kurzfristig tiefen Lehrlingslohns langfristig eine nachhaltigere Integration in den Berufsmarkt ermöglicht als die Arbeit als Hilfsarbeiter. «An die jungen Menschen werden dieselben Ansprüche gestellt wie an die hier ausgebildeten. Wenn sie die Volksschule nicht hier besuchten, führt ihr Weg über einige Integrationskurse. Zusätzlich muss ihr Deutsch für eine EBA-Lehre auf dem Niveau B1 sein und für eine EFZ-Lehre auf B2», sagt der Amtsleiter.

Während zweier Jahre lernte Hosseini mit Youtube und Kursen der Migrosklubschule Deutsch und kam danach mit dem Sprachzertifikat zurück, welches ihm die EFZ-Lehre ermöglichte. Kradolfer sagt: «Er kam zu mir und sagte, ich habe ihm eine Lehre versprochen, er sei hier, um zu beginnen. So begann er vor drei Jahren seine Ausbildung bei mir.» Verglichen mit anderen Lehrlingen, habe er keinerlei Mehraufwand mit Hosseini gehabt.

Eine unvergessliche Zeit

«Gipser arbeiten hier völlig anders als im Iran, sie können viel mehr machen», sagt Hosseini.

«Ich arbeite mit mehr als nur Gips und Stuckatur. Deshalb hat mir mein Vorwissen etwa zehn Prozent geholfen.»

Viele geflüchteten Personen brächten bereits etwas Berufserfahrung mit, sagt Camillus Guhl: «Auch dass sie durch ihre Alter reifer sind als andere Lernende, wird von vielen Lehrbetrieben sehr geschätzt. In der täglichen Arbeit mit den vorläufig Aufgenommenen erleben die Coaches die grosse Mehrheit der begleiteten Lernenden als motivierte junge Menschen, die ihre Chance im Schweizer Bildungssystem nutzen.»

Um seine Lehre erfolgreich abzuschliessen, ging Hosseini regelmässig hinter die Bücher. «Ich kannte mein Ziel, das machte meinen Weg einfacher.» Er erinnere sich, in seiner ersten Prüfung eine Zwei gehabt zu haben, doch dies habe ihn nur noch mehr motiviert, besser zu werden. «Ich nahm mir jeden Tag mindestens eine Stunde Zeit, um die Sprache zu lernen. Wenn ich Fragen hatte, ging ich zu meinen Lehrpersonen, meinem Lehrmeister Philip Saupp oder zu Reto Kradolfer.»

Der Weg, um Hilfe bei Reto Kradolfer zu holen, war für zwei Jahre besonders kurz, da Hosseini zu dieser Zeit bei ihm gewohnt hat. «Auch ich konnte viel von ihm lernen. Ich habe die Zeit als sehr schön und bereichernd in Erinnerung», sagt Kradolfer. Auch Hosseini werde die Zeit nie vergessen. Heute wohnt der junge Mann in seiner eigenen Wohnung.

Mit der abgeschlossenen Lehre steht Hosseini nun selbstständig im Leben, doch für ihn ist dies nur der Anfang. Er sagt:

«Die Lehre ist die Basis, aber mit einer Weiterbildung kann ich im Detail verstehen, was ich wieso mache.»

Deshalb beginne er bald die Ausbildung zum Vorarbeiter, mit dem Absicht eines Tages Meister zu sein. Für ihn macht die Abwechslung die Freude am Beruf aus sowie die Möglichkeit, die fertige Arbeit und die Freude der Kundschaft zu sehen.

Er ist angekommen

Die Fachstelle für Integration des Migrationsamts meldet zurzeit 46 vorläufig aufgenommene Personen in einer Berufslehre, die betreut werden. Davon befinden sich 22 in einer EFZ-Lehre und 24 in einer EBA-Lehre. Insgesamt absolvieren im Kanton Thurgau 76 vorläufig Aufgenommene eine Berufslehre.

Amtsleiter Camillus Guhl sagt: «Bei der Fachstelle für Integration des Migrationsamts nimmt die Zahl der vorläufig aufgenommenen Personen in einer Lehre deutlich zu.» Er sei überzeugt, dass man dank ihnen dem Mangel an Lernenden in der Schweiz entgegenwirken kann und habe entsprechende Rückmeldungen von den Ausbildungsbetrieben bekommen. Die Berufsausbildung bilde auch ein wichtiger Baustein, sobald die Aufenthaltsbewilligung von vorläufig Aufgenommen vertieft geprüft werde, wenn die Person sich seit mehr als fünf Jahre in der Schweiz befindet.

Für all diese Menschen und andere, die wie er neu in die Schweiz kommen, hat Hosseini folgenden Rat: «Seid mutig und seid offen.» Er selbst sei dankbar, in der Schweiz zu sein, und ist stolz auf seinen beruflichen Erfolg. Für ihn ist klar: «Ich werde hierbleiben, die Schweiz ist meine Heimat. Heimat ist nicht dort, wo man geboren wird, sondern wo man glücklich ist.»