Weinfelden Fachsimpeln und degustieren von zu Hause: Die erste virtuelle Genussmesse ist ein Ersatz für die Schlaraffia Wegen Corona kann die Weinfelder Schlaraffia schon wieder nicht stattfinden. Die Veranstalter weichen nun in den virtuellen Raum aus. Dort können Besucher mit Produzenten in Kontakt treten und dank Genusspaketen auch degustieren. Sabrina Bächi 31.03.2021, 18.00 Uhr

So sieht der virtuelle Raum der Schlaraffia aus. Hinter den blauen Punkten verstecken sich weitere Informationen. Bild: PD

Absagen gibt es derzeit wie Sand am Meer. Auch die Weinfelder Genussmesse Schlaraffia fällt – trotz Verschiebedatum – diesem Sandsturm zum Opfer. Doch Messeleiter Gregor Wegmüller hat auch gute Nachrichten: «Wir veranstalten eine virtuelle Genussmesse.»

Was das genau bedeutet, erklärt er folgendermassen: Am Datum der Messe vom 27. bis 30. Mai kann man die virtuelle Schlaraffia über die Website der Messen Weinfelden besuchen. Dort gibt es einen Link, der einem in einen virtuellen Raum führt. «Im Foyer gibt es verschiedene blaue Punkte hinter denen sich weitere Räume oder Informationen befinden», sagt Wegmüller. Der Unterschied zu einer digitalen Plattform sei, dass man den Raum effektiv sehen kann, erklärt Wegmüller.

Hier zu sehen ist der virtuelle Konferenzraum. Selbst wenn man nicht anwesend ist, leer ist dieser nicht. Bild: PD

Beispielsweise gibt es den Konferenzraum. Dort angelangt, können die Besucher bei Liveübertragungen Kochkurse mitverfolgen. «Wir bauen ein Studio auf und streamen direkt aus dem Studio auf die Website. Natürlich sind die Beiträge auch später noch einsehbar», erklärt Wegmüller. Möglich ist auch, dass einzelne Produzenten ihr Handwerk in einem Film vorstellen, der dann ebenfalls im Konferenzraum angesehen werden kann.

Aussteller können ihren Stand virtuell einrichten

Doch das ist nicht alles. Auch Aussteller befinden sich an der virtuellen Genussmesse. Alle Aussteller, die wollen, können sich einen eigenen Stand einrichten. «Dort gibt es dann einen Bereich mit Informationen zum Unternehmen, es gibt Filme, die man sich anschauen kann und natürlich auch Informationen zu den Produkten.» Eine Chatfunktion soll den direkten Austausch zwischen Besuchern und Produzenten ermöglichen.

Gregor Wegmüller, Leiter Messen Weinfelden Bild: Andrea Stalder

«Wir wissen von der Schlaraffia, dass nicht nur der Genuss, sondern auch das Fachsimpeln über die Produkte oder deren Herstellung sowie die Informationsbeschaffung durch die Produzenten ein wichtiger Teil der Messe ist.»

Als dritte Möglichkeit gibt es neu das sogenannte Genusspaket. Besucher können vorgängig jenes bestellen, das ihnen zusagt, und während der Schlaraffia über eine Videokonferenz gemeinsam mit dem Produzenten degustieren. «Diese Angebote können einen kleinen Ersatz bieten, man degustiert einfach von zu Hause aus», sagt der Messeleiter.

Besuch der Messe ist gratis

Alles in allem sei es die virtuelle Messe kein Ersatz für eine echte Messe, dessen sei man sich bewusst. Das Erlebnis des Riechens, Schmeckens und sich Treffens fehlt. Man hofft darauf, dass die Schlaraffia im kommenden Jahr wieder normal stattfinden kann. «Aber einiges werden wir vielleicht trotzdem beibehalten, wie beispielsweise die Kochshow-Übertragung.»

Dieses Bild zeigt exemplarisch, wie die Aussteller ihre Stände bestücken können. Auch hier gilt: Hinter den blauen Punkten gibt es Informationen. Bild: PD

Für die Besucher ist der Rundgang durch die virtuelle Schlaraffia gratis. Es ist auch keine Registration nötig, ausser für die Chatfunktion. «Was kostet, sind die Genusspakete, dafür muss man sich vorgängig anmelden.» Im Moment ist noch nicht klar, wie viele Aussteller am Ende die Möglichkeit nutzen, sich virtuell zu präsentieren. «Es sind aber bereits über 20 Anmeldungen eingegangen, das zeigt auch, wie wichtig die Messe ist», sagt Wegmüller. Normal wären etwa 130 Aussteller an der Schlaraffia. Das Ziel sei es, 40 bis 50 im virtuellen Raum den Besuchern zeigen zu können.

Veranstalter rechnen mit einem Minus

Die Stände, welche die Aussteller mit ihren Fotos und Informationen bestücken können, sehen immer etwas anders aus. Drei Varianten stehen zur Verfügung. Mal mit, mal ohne Video, aber grundsätzlich übersichtlich, damit alles gut zu finden ist. «Die Besucher müssen sich einfach auf die blauen Punkte fokussieren, dahinter versteckt sich meist etwas Spannendes.»

Wegmüller schätzt, dass sich die Kosten für die virtuelle Ausgabe der Genussmesse auf rund 30'000 Franken belaufen dürften. Dies sei jedoch möglich, da man auch von Sponsoren unterstützt werde. «Wir rechnen trotzdem mit einem Minus, aber das sind wir bereit zu tragen», sagt er. Für ihn wären schon 1000 Besucher ein Erfolg. Das ist wenig im Vergleich zu einer richtigen Schlaraffia, aber für die Veranstalter besser als nichts.