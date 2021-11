Weinfelden Erfolge der Schützlinge verhelfen Yvonne Zünd zu einer Auszeichnung Die Nachwuchstrainerin des Judo und Ju-Jitsu Club Weinfelden beschreibt sich selbst als trainingsfaul. Dafür findet sie Gefallen am Training der Kinder und führt diese zu ihrem Karrierebeginn. Johanna Lichtensteiger 03.11.2021, 04.20 Uhr

Yvonne Zünd ist Nachwuchstrainerin im Judo, hinter ihr trainieren ihre Schützlinge.

Bild: Benjamin Manser

Wenn Yvonne Zünd vom Training mit ihren Schützlingen erzählt, wird ihre Stimme lebhaft. Die Leidenschaft ist der Judo Nachwuchstrainerin deutlich anzusehen. «Es ist faszinierend zu sehen, wie die Kinder das, was ich ihnen beibringe, aus dem Training mitnehmen und dann an einem Wettkampf umsetzen.»

Heute ist die 54-Jährige im Judo und Ju-Jitsu Club Weinfelden engagiert, doch ihre Judo-Karriere beginnt im zürcherischen Regensdorf. «Ich war etwa zwölf, als ich mit einer Kollegin ins Training ging. Judo hat mich sofort fasziniert, die Wettkämpfe, dass man sich aneinander messen kann», sagt Zünd. Damals seien Wettkämpfe für Frauen allerdings Raritäten gewesen. «Mit 14 Jahren ging ich an meine erste Schweizer Meisterschaft und danach war erst einmal Pause, da es gar keine Wettkämpfe für Frauen gab.» So habe es auch im Verein nur etwa zwei Frauen gegeben.

Nun trainiert sie

Yvonne Zünd ist Nachwuchstrainerin im Judo Club von Weinfelden.

Bild:Benjamin Manser

Zünd erlangt den schwarzen Gürtel, den zweiten Dan der zehn Meistergrade, um genau zu sein, doch an der Spitze steht sie nie. Als grösste Erfolge ordnet sie ihre fünf Bronzemedaillen an Schweizer Meisterschaften und ihren fünften Rang an einem internationalen Turnier ein. Doch sie sagt:

«Phasenweise denke ich, ich hätte mehr Arbeit ins Training stecken und fleissiger sein müssen. Ich war trainingsfaul und hätte einen Tritt in den Hintern gebraucht.»

Zeitgleich mit dem Ende ihrer Karriere mit 22 Jahren, verschrieb sie sich dem Training anderer. «In Regensdorf coachte ich zuerst die Frauen der Nati A, mit 24 zog ich nach Amriswil und half dem Judo-Verein dort beim Aufbau des Wettkampftrainings für Jugendliche.»

Vorübergehend zog Zünd, ihr Mann und ihre Töchter nach Zürich, doch heute wohnt die Familie in Hefenhofen. «Meine vier Töchter sind alle im Judo aktiv und ich wollte ihnen die Chance auf ein gutes Training bieten», sagt sie. Dieses fand die Familie in Weinfelden.

Medaillen verhelfen zur Auszeichnung

«Ich arbeite gerne mit Kindern zusammen und momentan habe ich auch eine sehr tolle Gruppe, die sich gegenseitig unterstützt», sagt die Trainerin. «Der Jüngste ist sechs und die Älteren sind 14.» Vor kurzem war ein Teil der Truppe im niederländischen Venray und räumte dort Medaillen ab. Darunter auch ihre Töchter: Annika holte sich die Goldmedaille, Kim schaffte es auf den zweiten Platz.

Zwei Kinder des Judo Kurses üben, während Trainerin Yvonne Zünd ihnen zuschaut.

Bild: Benjamin Manser

Unter anderem durch die hervorragende Leistung ihrer Schützlinge und ihrem Engagement im Club wurde Yvonne Zünd von der Vereinigung Thurgauer Sportverbände (VTS) als Nachwuchstrainerin ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird jährlich mit Unterstützung der TKB überreicht. Zünd sagt: «Es ist lässig und ich freue mich über die Anerkennung.»

In Weinfelden sei sie vom Verein vor gut zehn Jahren angesprochen worden, ob sie Trainerin werden wolle. «So begann ich den Nachwuchs zu trainieren», sagt Zünd. Sie habe rund zehn Kinder im Kurs, es könnten ruhig noch mehr sein. Doch bei diesem Randsport fehle es nicht an Nachwuchs, sondern an jenen, die weitermachen.

Yvonne Zünd zeigt jungen Judo-Kämpfern, wie sie greifen müssen.

Bild: Benjamin Manser

Wenn Yvonne Zünd nicht im Dojo, der Trainingsraum für verschiedene japanische Kampfkünste, steht, fährt Yvonne Zünd Schulbus und managet den Familienalltag. In ihrer Zukunft sieht sie noch einige Jahre als Trainerin und auch in ihrer 18-jährigen Tochter Annika erkennt sie das Potenzial Trainerin zu werden. «Sie spürt die Kinder, doch zuerst soll sie sich auf ihre eigene Karriere konzentrieren», sagt Zünd. «Im Verein kommen langsam die jungen Trainerinnen und Trainern nach, es ist grossartig zu sehen, wie sie neuen Schwung mitbringen.»