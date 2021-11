Weinfelden: Energie aus der Eishalle für Heizung der Sporthallen

Weinfelden Energiewende in Weinfelden: Mit der Abwärme der Eisbahn sollen die Sport- und Tennishalle auf der Güttingersreuti geheizt werden Die Technischen Betriebe Weinfelden bauen auf der Güttingersreuti ein Fernwärmenetz auf. Mit der Abwärme der Eisanlage werden künftig auch die Sport- und Tennishalle geheizt und mit Warmwasser versorgt. Mario Testa 08.11.2021, 11.30 Uhr

Roland Keller, Leiter Technik bei den Technischen Betrieben Weinfelden, vor den offenen Gräben mit den Fernwärmerohren zwischen den Sporthallen auf der Güttingersreuti. Bild: Mario Testa

Während rund zehn Monaten pro Jahr laufen in der Eishalle Güttingersreuti die Eismaschinen. Die Eisproduktion gibt Unmengen Wärme ab, die bislang nur wenig genutzt wird. Das wollen die Technischen Betriebe Weinfelden (TBW) nun ändern. «Wir wollen die Sporthalle und die Tennishalle mit einem Fernwärmenetz an die Anlage anschliessen und so die überschüssige Wärmeenergie nützen», sagt Roland Keller, Leiter Technik bei den TBW.

Die beiden Sporthallen verfügen noch über Gasheizungen, ab kommendem Sommer sollen sie aber hauptsächlich mit Fernwärme beheizt werden. «Die Gasheizung in der Tennishalle bleibt bestehen zur Überbrückung der etwa zwei Monate, wenn in der Eishalle ab Mai die Anlagen stillstehen. Jene in der Sporthalle wird demontiert.»

Lange Rohre zwischen drei Gebäuden

Momentan sind die Techniker der TBW damit beschäftigt, die Fernwärmerohre in den Gräben zu installieren, welche zwischen den drei Gebäuden ausgebaggert wurden. In den schwarzen Kunststoffrohren befindet sich eine von Isolation ummantelte Wasserleitung.

«Durch diese Leitungen fliesst künftig 65 Grad warmes Wasser. Damit werden die Hallen beheizt und es dient auch als Warmwasser für die Duschen.»

Durch diese Kunststoffmantelrohre fliesst künftig 65-grädiges Wasser von der Eishalle zu den beiden Sporthallen. Die Drähte in der Isolationsschicht dienen zur Überwachung der Leitung auf Lecks. Bild: Mario Testa

Mit der Fernwärme können die TBW gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits können damit künftig die Gasheizungen in den Sportanlagen weitgehend ersetzt werden, andererseits verpufft die überschüssige Energie der Eishalle nicht mehr unnötig im Boden.

Konzession mit Ausnahmebewilligung

Die Eishalle bezieht für ihre Kühlung Wasser aus dem Thurgrundstrom in einem geschlossenen Kreislauf und gibt das erwärmte Wasser wieder ins Grundwasser ab. «Diese Anwendung wurde vom Kanton in den 1990er Jahren konzessioniert, heute werden generell keine Kälteanwendungen bewilligt», sagt Keller. Überall sonst darf Grundwasserenergie nur genutzt werden zum Heizen von Gebäuden und Anlagen, also wenn es nach dem Raufpumpen und Wärmetauschen einige Grade kälter wieder ins Grundwasser geleitet wird.

Eismeister Markus Länzlinger besichtigt mit Roland Keller die Eismaschinen in der Eishalle Güttingersreuti. In den blauen Verdichtern wird dem Wasser für die Eisproduktion Kälte entzogen und auf der anderen Seite geben sie dafür aufgeheiztes Wasser ab. Bild: Mario Testa

«Da wir von den TBW auch für die Trinkwassergewinnung aus dem Grundwasser zuständig sind, ist es für uns umso wichtiger, dass wir mit der neuen Fernwärmeanlage auf der Güttingersreuti dafür sorgen, dass deutlich weniger warmes Wasser ins Grundwasser zurückgeleitet wird.» Das Grundwasser muss möglichst kühl und auf konstanter Temperatur gehalten werden, um die Trinkwaserqualität auch weiterhin zu garantieren.

Etwas über eine Million Franken lassen sich die TBW das Fernwärmenetz auf der Güttingersreuti kosten. Die Rohrleitungen sollten in den kommenden Monaten fertig verlegt sein. Während der Eispause in der Gütti ab Mai ist dann die Anpassung der bestehenden Wärmezentrale geplant, welche im kommenden Sommer in Betrieb gehen soll. «Weitere Ausbauetappen sind möglich. Aber das ist noch Zukunftsmusik», sagt Roland Keller.