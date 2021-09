Weinfelden Endlich wieder live: Nach über einem Jahr tritt Thomas Götz wieder vor Publikum auf Am Donnerstag ist Thomas Götz für sein «Ergötzliches» live im Theaterhaus aufgetreten. Das Publikum sitzt mit Zertifikat im Saal. Es lacht und spendet Applaus. Manuela Olgiati 17.09.2021, 16.10 Uhr

«Ergötzliches»: Nach eineinhalb Jahren tritt Thomas Götz wieder vor Publikum auf. Hier ist der Kabarettist Thomas Götz als Narr zu sehen. Bild: Andrea Tina Stalder

Froh, spielen zu können – dankbar für den unterhaltsamen Abend. So lässt sich der Anlass im Theaterhaus Weinfelden für Kabarettist Thomas Götz und sein Publikum kurz skizzieren. Am Donnerstagabend gibt es in der Spielstätte im Theaterhaus eine Premiere mit «Ergötzliches» und das nach über einem Jahr Bühnenpause.

Noch während der Pandemie hat Götz seine Politsatire kurz entschlossen in den Regionalsender Tele Diessenhofen verlegt. Nun ist «Ergötzliches» wieder live. «Endlich spüre ich mein Publikum wieder», sagt Götz. Die Atmosphäre im Saal ist aufgekratzt. Mit der Kamera zu reden, sei ja nur halb so interessant, hält Götz Rückschau. Als Schnapsidee zeigte sich Götz im Februar 2019, als Covid-19 nur ein weit entferntes Phänomen war, mit Hygienemaske und einem Coronabier auf der Bühne. Bühnenpartner Daniel Felix filmte das Ganze. Felix ist auch an der Premiere mit passender Infrastruktur dabei.

Ein Wechselspiel an Satire

Bis auf den letzten Platz ist der Saal gefüllt. Und schon befinden sich die Zuschauer mittendrin in der gesellschaftskritischen Kabarettshow von Thomas Götz. Alt bekannt und ein Dauerbrenner ist das Thema Corona. Das Publikum kennt sich damit ja längst aus. Es wird ein Mix aus Realsatire und auch an Widersprüchen, real und aufgezeichnet im Film.

Da werden die Zuger, Tessiner und Thurgauer Vertreter in Bern mit Spott bedacht: «Aeschi, Chiesa, Herzog wettgemacht.» Zwischen jeder Szene treten die Wallbanger als Musikband auf. Das Trio, Dandy Meier, Walo Gröbli und Billy Schmid, spielt Solo «A Night In Tunisia». Alleskönner Götz singt einzelne Lieder mit, aufblühen aber tut er mit stets wechselnden, satirischen Theaterrollen.

Regierungsmitglieder auf die Schippe genommen

Mit Felix hat Götz einen Filmemacher und Bühnenpartner an seiner Seite, der Konzepte umzusetzen weiss. Der Impfbus im Fokus oder plötzlich geimpft mittels Armbrust-Schuss – das ist alles möglich. Dann erscheint Götz als Schnyders Schwester Sabine. In der bekannten Figur mit Damenrock in «Ergötzliches» feiert er sehr zur Freude des Publikums ihre Auftritte. Thomas Götz und seine Alter Egos Kantonsrätin Sabine Schnyder und Nationalrat Arnold Schnyder waren nämlich gemeinsam im Wohnmobil in den Ferien. Da fehlt natürlich Platz für Prosecco und Gepäck, doch auf der Bühne erzählt Schnyder weitere Anekdoten. Das Publikum lacht.

Selbstverliebt mit dem Spiegelbild, spielt Götz Seitenhieb auf die Abstimmungsvorlage zur «Ehe für alle» an. Die Diktatur Bersets und das Politikum der SVP mit bunten Plakaten stehen ebenso auf dem Radar des Kabarettisten.

Der Narr hat das letzte Wort

Traditionellerweise hat der Narr beim «Ergötzliches» das letzte Wort. Staatsoberhäupter spielen darin Hauptrollen. Götz spricht vom rautenförmigen Handschlag und geübten selbstherrlichen Rednern. Auch weitere Diktatoren rücken ins Zentrum und Götz ruft aus:

«Der Narr gehört ins Bundeshaus.»

Die Schweiz sei geimpft mit Apfelgetränken und aus der Bettwarenfabrik kommt der Federschmuck. Das Schlussbouquet zum satirischen Theater setzt Götz zusammen mit Wallbanger zum Lied «Geeintes Schweizervolk». Das Publikum spendet grossen Applaus – «Ergötzliches» gefällt.

Hinweis: Der Thurgauer Kabarettist Thomas Götz tritt heute nochmals live im Theaterhaus in Weinfelden auf. Tickets unter: www.ergoetzliches.ch oder www.theaterhausthurgau.ch.