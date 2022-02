Weinfelden: Landfrauen verabschieden Präsidentin Erika Weibel

Weinfelden Emotionaler Abschied nach 12 Jahren: Die Landfrauen verabschieden ihre Präsidentin An der Jahresversammlung der Landfrauen Weinfelden wurde die Präsidentin Erika Weibel-Beerli verabschiedet. Eine Nachfolge gibt es noch nicht. Werner Lenzin 28.02.2022, 16.40 Uhr

Vor dem Abschiedsgeschenk, einer schmucken Garderobe: Irene Eschenmoser, die zurückgetretene Präsidentin Erika Weibel-Beerli, Kantonalpräsidentin Regula Böhi, Lotti Eberle, Beatrice Brauchli und Susanna Studer. Bild: Werner Lenzin

«Bescheiden und zurückhaltend, wie Erika ist, hat sie in den vergangenen zwölf Jahren nichts oder kaum etwas von ihrer umfassenden Tätigkeit erwähnt», sagt Vorstandsmitglied Lotti Eberle an der Jahresversammlung des Landfrauenvereins Weinfelden im evangelischen Kirchgemeindehaus am Dienstagnachmittag. Im Mittelpunkt der Versammlung steht die Verabschiedung von Präsidentin Erika Weibel-Beerli. Sie hat vor zwölf Jahren dieses Amt von ihrer Mutter Elisabeth Beerli übernommen. Der Rücktritt von Erika Weibel-Beerli erfolgt im Zusammenhang mit der statuarisch festgelegten Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren. Entsprechend emotional ist die Verabschiedung durch die Vorstandskolleginnen.

Vier Generationen an den Versammlungen

«Erika, als wohl jüngste Präsidentin in der Geschichte unseres Vereins hast du uns in den letzten zwölf Jahren mit sicherer Hand durch die Vereinsjahre geführt, und dank deiner Jugendlichkeit ist eine neue Generation in den Vorstand eingezogen», sagt Lotti Eberle. Beerli-Weibel war Präsidentin in einer der wohl heftigsten Lebensphasen einer Frau. Zu einer Zeit nämlich, als das Management einer Familie mit vier Buben sowie des Hundes, der Wachteln, der Pferde und des Musikvereins auf ihren Schultern lag.

Es gab während dieser Zeit Jahresversammlungen, an denen vier Generationen vertreten waren: Grossmutter Hilde, Mutter Elisabeth, sie als Präsidentin und zweimal der Jüngste, noch von der Muttermilch abhängig. «Mini, üsi Froue», so hat die scheidende Präsidentin ihre Mitglieder immer wieder bezeichnet. Dahinter verbirgt sich viel Respekt und Achtung gegenüber den Mitgliedern des Vereins. Lobende und anerkennende Worte richtet auch Regula Böhi, Präsidentin Thurgauer Landfrauenverband, an die zurücktretende Präsidentin.

Da sich keine Nachfolgerin finden liess, übernimmt die Aufgaben der Präsidentin in Zukunft Vorstandsmitglied Beatrice Brauchli. Neu in den Vorstand gewählt wird Susanne Brenner. Die einstimmige Genehmigung der statutarischen Jahresversammlung 2022 erfolgte vorgängig auf schriftlichem Weg.

Im zweiten Teil unterhielt Christian Schmid, bekannt vom Radio DRS1/SRF1 aus der Mundartsendung «Schnabelweid», die Landfrauen unter dem Motto: «Jetz isch gnueg Hoi dunde».

100 Mitglieder im Verein Der Landfrauenverein mit Sitz in Weinfelden pflegt den Austausch und die Geselligkeit untereinander. Dazu kommen Weiterbildungen und Exkursionen. Der Verein zählt 100 Mitglieder, ist konfessionell neutral und politisch unabhängig. Im Verein sind alle Frauen willkommen, die sich als Landfrauen fühlen – egal ob in einem kleinen Bauerndorf oder in der Stadt geboren. (le)