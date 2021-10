Grosses Interesse an vielen Orten: Glühweinstände in Weinfelden

Weinfelden Eins, zwei oder drei? – Grosses Interesse an Glühweinständen in Weinfelden Die Stadt Weinfelden hat ein Baugesuch für einen temporären Glühweinstand auf dem Marktplatz eingereicht. Wie schon in Frauenfeld möchte Schausteller Hans Peter Maier diesen betreiben, für die Stadt soll es eine Testphase sein. Das passt nicht allen. Mario Testa 08.10.2021, 16.20 Uhr

Die Visiere veranschaulichen die Dimension des geplanten Glühweinstands auf dem Marktplatz. Bild: Mario Testa

«Glühweinstand (temporär)» steht auf dem aktuellen Baugesuch der Stadt Weinfelden. Sie will auf dem Marktplatz, gleich neben dem Eingang zur Bernerhaus-Passage, ein kleines Areal ausscheiden, auf dem der Stand zu stehen kommen soll. «Wir hatten eine Anfrage von extern, dort einen Glühweinstand zu betreiben», sagt David Keller, Projektleiter für die Umsetzung der Nutzungsstrategie Ortskern Weinfelden.

«Die Stadt Weinfelden hat es schon lange auf dem Sender, dafür einen Platz auszuscheiden auf dem Marktplatz. Es gehört zur Stossrichtung der Nutzungsstrategie Ortskern, den Marktplatz zu bespielen.»

Nun, da eine konkrete Anfrage eingegangen sei, habe man sich der Aufgabe angenommen und das Baugesuch für den temporären Bau eingereicht. «Wir wollen eine Testphase starten, um zu schauen, wie es klappt. Wenn es klappt, sollen künftig auch andere die Möglichkeit erhalten, dort ihren Stand für eine gewisse Zeit aufzustellen.»

Glühwein aus höchster Hand: Auch Stadtpräsident Max Vögeli und die damalige Parlamentspräsidentin Elsi Bärlocher schenkten bei «Glühweinfelden» schon aus. Bild: Reto Martin (23. November 2018)

Die Anfrage von extern kommt vom Frauenfelder Schausteller Hans Peter Maier, wie er auf Anfrage auch bestätigt. Er betreibt schon seit einigen Jahren in Frauenfeld Glühweinstände. Mehr zu seinem Ansinnen, nun auch in Weinfelden Fuss zu fassen, möchte er bis zur Genehmigung des Baugesuchs aber nicht sagen.

Einheimische kritisieren das Vorgehen

In Weinfelden gab es in den vergangenen Jahren bereits Glühweinstände. 2018 und 2019 auf dem Raiffeisen-Parkplatz von Manuel Strupler und weitere Gewerbetreibende unter dem Namen Glühweinfelden und 2019 auf dem Parkplatz des Shopping Walkestrasse von Norma Binder und ihrem Team. Nun hat dort auch die neue Pächterin Sandra Bolliger vor, in der Adventszeit im Chalet Glühwein zu verkaufen.

Auf dem Parkplatz des Shopping Walkestrasse betrieb Norma Binder (Mitte) 2019 ihren Glühwein-Chalet - nun übernimmt Sandra Bolliger. Bild: Mario Testa (1. November 2019)

Manuel Strupler weiss noch nicht, ob er dieses Jahr wieder einen Glühweinstand unter dem Motto «Starke Partner beleben Weinfelden» aufstellt. «Ich denke eher nicht, wir lassen es uns aber noch offen», sagt er auf Nachfrage. Glücklich darüber, dass nun ein externer Betreiber nach Weinfelden kommen soll, ist er nicht. Das Vorgehen der Stadt finde er speziell. «Ich bin schon etwas erstaunt darüber, dass wir nicht zuerst angefragt wurden von der Stadt, ob wir denn unser ‹Glühweinfelden› wieder durchführen.»

Manuel Strupler. Bild: Donato Caspari

«Da gibt die Stadt Geld aus, um einem Auswärtigen einen Glühweinstand zu ermöglichen. Dabei gibt es ja Einheimische, die das mit einheimischen Partnern schon machen.»

Die mögliche Konkurrenz im Zentrum störe ihn aber grundsätzlich nicht. «Ich hätte keine Angst, wenn da jetzt ein weiterer Glühweinstand ins Weinfelder Zentrum käme. Ich denke, wir sprechen eine andere Klientel an», sagt Manuel Strupler.

David Keller bestätigt auf Anfrage, dass mit den Einheimischen Betreibern des Glühweinstands keine Gespräch geführt wurden. «Der jetzige Versuch für die Testphase hat sich ergeben durch den Anstoss von Hans Peter Maier.»