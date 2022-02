Die Camerata Aperta konzertiert ohne Dirigenten

Weinfelden Eine musikalische Reise mit dem Orient-Express: Camerata Aperta konzertiert ohne Dirigenten Das Streichorchester Camerata Aperta startet nach der pandemiebedingten Zwangspause in eine neue Saison. Das Orchester spielt ohne Dirigent als musikalisches Kollektiv. Die Konzerte sind in Weinfelden und Kreuzlingen. Sabrina Bächi 23.02.2022, 16.10 Uhr

Das Streichorchester Camerata Aperta an seinem ersten Konzert in Weinfelden. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Die Coronapandemie hat uns in den Winterschlaf versetzt», sagt Johannes Herzog. Der Cellist ist Mitgründer der Camerata Aperat, ein Streichorchester ohne Dirigenten. Im Januar 2020 hatte das Orchester seinen ersten und bisher einzigen Auftritt. Die Pandemie hat das Vorhaben halbjährlich ein Konzert zu veranstalten verunmöglicht. Doch nun will die Camerata Aperta wachgeküsst werden und die Ohren der Konzertbesucherinnen und -besucher erfreuen.

Das Orchester besteht grossmehrheitlich aus Berufsmusikerinnen und

-musikern. Gegründet haben es drei Weinfelder: Katharina Alder, Elisabeth Forster und Johannes Herzog. Seit Dienstag probt das Korps in Frauenfeld und konzertiert danach Samstag und Sonntag in Weinfelden und in Kreuzlingen. «Wir proben gemeinsam als Kollektiv, jede und jeder hat ein Mitbestimmungsrecht», erklärt Herzog das Prinzip. Auch am Auftritt wird kein Dirigent am Pult stehen.

Das Camerata Aperta Orchester nach der Probe in Frauenfeld. Bild: PD

Von Paris nach Istanbul mit Musik

Das Motto der Konzerte heisst «Eine Reise mit dem Orient-Express». «Während Corona war das Reisen ja sehr schwierig, deshalb haben wir uns entschlossen, den Zuhörerinnen und Zuhörern eine musikalische Reise zu bieten.» Und das geht so: Das Orchester spielt aus jedem Land, in dem der berühmte Orient-Express Halt machte, ein Stück von einem einheimischen Komponisten. «Die Ausnahme ist die Türkei – da mussten wir einen armenischen Komponisten nehmen.»

So spielt die Camerata etwa Johann Strauss` «Rosen aus dem Süden» oder Claude Debussy. «Das Besondere ist, dass wir gleich zwei Solistinnen haben», sagt Herzog. Zum einen wird Konzertmeisterin Susanne Saksenvik in Ciprian Porumbescu`s «Balada für Violine und Orchester» ihr Können zeigen. Und bei Claude Debussy`s «Zwei Tänze für Harfe und Streichquintett» kommt Marika Riedl mit der Harfe als Soloinstrument zur Geltung.

Für faire Löhne für die Profis

Der Anspruch der drei Gründer ist, dass alle Berufsmusikerinnen und -musiker richtig entlöhnt werden. Die Einnahmen generieren sie zum einen über den Kartenverkauf, zum anderen aber auch über Gönner und Sponsorenbeiträge vom Kanton und Stiftungen. «Ohne das wäre es gar nicht möglich», sagt Johannes Herzog. Für die Zukunft der Camerata Aperta ist geplant, in einem halben Jahr ein weiteres Konzert durchzuführen. «Wir hatten jetzt auch Glück, wir haben es einfach gewagt und der Wegfall der Massnahmen ist natürlich ein Glück für uns.»

Konzerte und Karten Konzerte: Samstag, 20 Uhr, Rathaussaal Weinfelden, Sonntag, 17 Uhr, Kult-X Kreuzlingen. Der Eintritt kostet 25 Franken, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt gratis. Es gibt eine Abendkasse. Der Kartenvorverkauf kann man entweder über die Buchhandlung Klappentext abwickeln oder unter: karten@camerata-aperta.ch.