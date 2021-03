Weinfelden Eine dritte Variante tut sich auf: Die Frohsinn-Genossenschaft könnte ihr Haus auch verkaufen Am Freitagabend trifft sich die Genossenschaft zur Online-Versammlung und bestimmt über Liquidation, Verpachtung oder neu einem Verkauf ihres Hauses an der Wilerstrasse 12. Sabrina Bächi 26.03.2021, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Haus an der Wilerstrasse gehört der Genossenschaft. Es könnte verkauft werden. Bild: Andrea Stalder (Weinfelden, 8. Januar 2021)

Was bisher geschah Die Weinfelder Genossenschaft hat Schulden. Der Restaurationsbetrieb rentierte in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr

Seit rund einem Jahr gibt es Genossenschafter, die die Liquidation fordern. Letztmals an einer Versammlung im Dezember

Die Mitglieder entschieden sich jedoch für eine Pächtersuche. Das Giusi's in Weinfelden hat sein Konzept eingereicht und möchte die Pacht übernehmen.

Seit kurzem ist nun klar: Es gibt noch eine dritte Variante. Eine Organisation will das Haus kaufen.

Die Genossenschafter entscheiden am Freitagabend also über Liquidation, Verpachtung oder Verkauf

Seit über 30 Jahren gibt es das Genossenschaftsrestaurant Frohsinn in Weinfelden. Im vergangenen Dezember wurde jedoch bereits ein Nachruf auf das Biorestaurant und auf die Genossenschaft als solche verfasst. Markus Schär, Genossenschafter der ersten Stunde, glaubte nicht daran, dass der «Frohsinn» weiter existieren wird (unsere Zeitung berichtete). Zu gross seien die finanziellen Sorgen. Doch an der Online-Versammlung sprach sich eine Mehrheit für eine Pächtersuche ein und vertagte eine mögliche Liquidation auf die Versammlung von Ende März.

Am Freitagabend findet diese Versammlung nun statt. Die Liquidation des «Frohsinns» steht immer noch im Raum, allerdings sind nun zwei weitere Varianten dazu gekommen. Zum einen gibt es einen interessierten Pächter: Das «Giusi’s»-Team aus Weinfelden. Giuseppe Storniolo hat für die Pacht sein Konzept eingereicht und stellt sich damit zur Wahl (unsere Zeitung berichtete).

Eine unbekannte Organisation will das Haus kaufen

Eher kurzfristig habe sich nun aber noch eine weitere Variante aufgetan, sagt Dominik Anliker, Mitglied des Genossenschafts-Vorstandes: «Vor kurzem hat sich eine Organisation bei uns gemeldet und den Kauf des Hauses angeboten.» Wer genau der potenzielle Käufer ist, will die Genossenschaft in Absprache mit dem Kaufinteressenten nicht sagen. Es sei aber eine Organisation mit Strahlkraft und nichts Dubioses, versichert Anliker.

Damit haben die Genossenschafter nun drei Varianten: Liquidation, Verpachtung des Restaurants oder Verkauf des Hauses

«Der Hausverkauf hätte den Vorteil, dass wir den Coronakredit, die Hypothek der Bank und danach auch alle weiteren Darlehen zurückzahlen könnten», sagt Anliker. Die Schulden, die die Genossenschafter so plagen, wären schnell getilgt. Die Genossenschaft könnte weiter bestehen und allenfalls sogar das Restaurant auf eigene Faust weiterführen.

Der potenzielle Käufer sei daran interessiert, dass jemand, beispielsweise die Genossenschaft selbst, weiterhin das Restaurant im EG des Hauses führt, erzählt Anliker. «Die Genossenschaft war aber schon immer mehr als nur das Restaurant», gibt Anliker zu bedenken.

Folgeentscheide müssten gefällt werden

Man setze sich allgemein für das Wohl von Mensch und Tier sowie für umweltverträgliches und nachhaltiges Handeln ein. Dazu gehören die Biobeiz, die auch integrative Arbeitsplätze bietet, aber auch Kulturveranstaltungen wie Konzerte oder Ausstellungen. Manches davon sei auch mit einer Verpachtung weiter denkbar.

Dominik Anliker, Vorstandsmitglied der Genossenschaft. Bild: PD

«In den vergangenen zwei Jahren war der ‹Frohsinn› nur noch die Beiz und diese wurde mit wenig Erfolg geführt.»

Sollten sich die Genossen am Freitag also für den Verkauf des Hauses entscheiden, dann gäbe es weitere Folgeentscheidungen, die es zu treffen gilt. Würde die Genossenschaft selber wieder einen Restaurantbetrieb führen, müsste neues Personal gesucht und gefunden werden.

Die Genossenschaft hätte aber auch die Möglichkeit, trotz Verkauf des Hauses, das Restaurant zu verpachten. Ob dann das «Giusi’s» wieder in Frage käme, müsse noch diskutiert werden.

Der Kaufpreis für das Haus würde, so sagt Anliker, dem Marktwert entsprechen und sei noch auszuhandeln. Hat die Genossenschaft verkauft, müsste sie auch damit rechnen, dass der Kaufinteressent, das Haus weiterverkauft. Doch Anliker beschwichtigt: «Der Kaufinteressent hat langfristiges Interesse am Haus an der Wilerstrasse 12.»

Chancen für das «Giusi's» schmälern sich

Für Giuseppe Storniolo, der sich als Pächter des Restaurants zur Wahl stellt, verschlechtert sich die Ausgangssituation mit dem potenziellen Käufer. «Klar, unsere Chancen verändern sich, wenn noch eine dritte Variante ins Spiel kommt», sagt Storniolo. Er sei aber ein optimistischer Mensch und würde jede Entscheidung der Genossenschafter akzeptieren. Er sei zudem überzeugt, dass das «Giusi’s» einen neuen Platz finden wird.

Giuseppe Storniolo, Geschäftsführer «Giusi's». Bild: Donato Caspari

«Natürlich würden wir sehr gerne im ‹Frohsinn› die Pacht übernehmen, die Bedingungen sind ideal.»

Mit den Pachteinnahmen könnte die Genossenschaft, über einen längeren Zeitraum betrachtet, ebenso ihre derzeitigen Schulden und Darlehen zurückbezahlen. Allerdings müsste sie zuerst noch investieren, damit das Restaurant für die Pachtübernahme bereit ist.

Wie sich die Genossenschafter am Ende entscheiden, wird sich am Freitagabend in der Online-Versammlung zeigen.