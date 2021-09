Was für eine Knolle! Hund Bosco findet 709-Gramm-Trüffel

Im Restaurant Gambrinus in Weinfelden kommt in den nächsten Tagen der grösste Trüffel, den das Wirteehepaar Silvano und Roberto Lombardo je in ihrer Küche hatte, auf die Menukarte. Ihr Hund hat die 709 Gramm schwere Knolle gefunden.

Mario Testa 23.09.2021, 05.25 Uhr