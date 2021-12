Löchriger Boden: Sanierung der Weinfelder Kirche dauert länger

Weinfelden Ein kaputter Boden in der Kirche sorgt für Verzögerung und Mehrkosten Bei der Renovation der katholischen Kirche Weinfelden tauchen immer wieder Überraschungen auf. 100'000 Franken und ein Monat Verzögerung bringen die Zusatzarbeiten am Boden mit sich. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 17.12.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der frisch betonierte Boden in der katholischen Kirche Weinfelden. Bild: Sabrina Bächi

Über 1,5 Millionen kostet die Restaurierung der katholischen Kirche Weinfelden. Ein Jahr sollen die Bauarbeiten im Innern des denkmalgeschützten, 120-jährigen Bauwerks dauern. Seit Ende September gehört die Kirche nicht mehr den Kirchgängerinnen und -gängern, sondern den Bauarbeiterinnen und Bauarbeitern.

Roger Häfner, Präsident Katholische Kirchgemeinde Weinfelden. Bild: Andrea Tina Stalder

Der Start verlief plangemäss. Doch vor ein paar Wochen kam eine Überraschung zu Tage. Roger Häfner-Neubauer, Präsident der katholischen Kirchgemeinde, erzählt, dass unter den Fussbodenplatten Erschreckendes zum Vorschein kam.

«Der Plättlileger sagte, so könne er nicht arbeiten.»

Architekt und Mitglied der Baukommission Peter Büchel führt aus: «Wir haben den Boden untersuchen lassen. Es stellte sich heraus, dass es fast unter der Hälfte der Plättli Hohlräume gab. Nun wissen wir wieso.»

Magerbeton lässt Feuchtigkeit durch

Unter den farbigen Bodenplatten kam nur ein Boden aus Magerbeton zum Vorschein. Die Feuchtigkeit konnte so nicht aufgehalten werden, weshalb sie beständig an den Bodenplatten nagte. Das heisst: Alles musste raus. «Dass wir die Plättli rausnehmen und ersetzen lassen, ist schon länger klar», sagt Roger Häfner. Eine Firma in Deutschland habe die Platten originalgetreu nachgebaut.

Peter Büchel, Architekt und Mitglied der Baukommission. Bild: Andrea Tina Stalder

Der neue Betonboden unterhalb der Plättli war aber nicht geplant und hat nun auch ein Loch in den Zeitplan gerissen. «Nun werden wir wohl erst Ende Februar fertig sein mit dem Boden. Das heisst, wir haben rund einen Monat Verspätung», sagt Büchel. Wie gross der zeitliche Einfluss auf das gesamte Projekt sei, kann der Architekt derzeit aber noch nicht sagen.

«Wir ändern nun teils das Vorgehen und beginnen mit gewissen Arbeiten schon früher als geplant.»

Auch finanziell kommt die Kirchgemeinde mit einem blauen Auge davon. So konnten doch rund 100'000 Franken bei der Auftragsvergabe eingespart werden. Genauso viel kosten nun die zusätzlichen Betonarbeiten. «Wir haben also keine höheren Kosten als das Kreditvolumen», sagt Häfner.

So sah der Betonboden davor aus. Der Zustand der Bodenplatte wurde von Experten als sehr schlecht eingestuft. Bild: PD

Mehr Dämmung bringt Vorteile

Mit einem Elektrobagger wurde der Boden weggeschaufelt und abtransportiert. Am Donnerstagmorgen kam dann der Beton. In den nächsten drei Wochen soll dieser austrocknen. Danach können die Plattenleger ihr Werk mit den neuen, nachgefertigten Bodenplatten beginnen. Dieses Vorgehen sei natürlich auch mit der Denkmalpflege so abgesprochen und der Boden sieht danach wieder genauso aus wie zuvor. «Wir haben dadurch auch Vorteile», sagt der Kirchenpräsident.

Die Armierungseisen als Vorbereitung für den Betonboden. Bild: PD

Vor allem energetisch wirkt sich die neue Betonplatte positiv aus. Man habe nämlich unter Einbezug von Experten festgestellt, dass es auch sinnvoll wäre, eine leichte Bodenheizung im Kirchenschiff einzubauen. «Dadurch brauchen wir die Lüftung nicht so stark», erklärt Büchel. Auch ist der Boden künftig besser gedämmt, was positiv sei. Auch die Feuchtigkeit soll mittels Dämmung keinen Schaden mehr anrichten.

Häfner und Büchel loben den Einsatz aller Beteiligten im Rahmen dieser Überraschung. «Wir hatten keine Lieferengpässe und auch mit den Experten und der Baukommission lief alles sehr gut», betont Roger Häfner-Neubauer. Die nächste grössere Etappe nach den Bodenarbeiten wird dann die Trockenreinigung der Kirche sein.

Weihnachten feiern im Pfarreizentrum Seit den Bauarbeiten finden die Gottesdienste im Pfarreizentrum statt. Gemeindeleiter Armin Ruf sagt: «Ich erhalte sehr viele positive Rückmeldungen, da der Raum viel Nähe zulässt und durch die Dekorationen auch eine schöne Stimmung geschaffen werden kann.» Natürlich gebe es auch solche, welche die Kirche und deren Raum vermissen. «Es kommen einige nicht mehr und dafür andere mehr», hält Ruf fest. Ob die fernbleibenden Mitglieder allerdings wegen der Covid-Bestimmungen oder des Kirchenumbaus nicht mehr kommen, sei schwer zu sagen. Für die Weihnachts- und Neujahrsgottesdienste sieht er kein Problem darin, dass viele Besucherinnen und Besucher kommen würden. «Wir wissen, dass rund 350 Personen im Saal Platz haben.» Es gilt die Zertifikats- sowie Maskentragpflicht während der Gottesdienste.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen