Sonnenwinkel Weinfelden: Ein Grundstein für die Grossüberbauung

Weinfelden Ein Grundstein für den Sonnenwinkel: Startschuss für die Riesenüberbauung im Zentrum Am Donnerstagnachmittag haben Bauherren, Totalunternehmer und künftigen Mieter den Grundstein für die Zentrumsüberbauung Sonnenwinkel gelegt. Bis im Herbst 2023 sollen über 60 Wohnungen und Gewerberäume entstehen. Mario Testa 24.03.2022, 17.45 Uhr

Geschäftsführer Ugur Uzdemir und Projektleiter Beat Anliker von der Motivo AG setzen den Grundstein – eine Kiste gefüllt mit Dokumenten – auf den Grund der Baugrube. Bild: Mario Testa

«Weisch wie!», sagt die Frau auf die Frage, ob sie sich aufs neue Zuhause im Weinfelder Zentrum freut. «Aber es goht no so lang.» Sie und ihre Mitbewohner von der Stiftung Hofacker werden nach Bauabschluss das Erdgeschoss des nördlichen Gebäudes bewohnen. Gestern freuten sie sich aber vor allem über die Feier mit vielen Leckereien und Getränken anlässlich der Grundsteinlegung.

Ugur Uzdemir, Geschäftsführer Motivo AG. Bild: Mario Testa

«Es gibt Projekte, die stehen von Anfang an unter einem guten Stern. Dieses hier zähle ich dazu», sagt Ugur Uzdemir, Geschäftsführer der Totalunternehmerin Motivo AG zu den rund 50 Gästen, die sich auf der Schulstrasse in Weinfelden versammelt haben, direkt neben der acht Meter tiefen Baugrube. Uzdemir lässt die Entstehungsgeschichte mit ersten Sanierungsplänen der Arex Immobilien, der neuen Idee eines grossen Neubaus, der Übernahme durch die Pensionskasse Thurgau und der Bewilligung des Gestaltungsplans in den vergangenen sechs Jahren Revue passieren.

«Es ist sehr vieles passiert in dieser Zeit. Aber erst, wenn gebaut wird, sieht man auch etwas davon.»

Romeo Vetter, Immobilienverantwortlicher Pensionskasse Thurgau. Bild: Mario Testa

Romeo Vetter, der Immobilienverantwortliche der Bauherrin Pensionskasse Thurgau (PKTG), lüftet an der Grundsteinlegung auch noch ein Geheimnis. «Dieser Moment ist für uns etwas ganz Besonderes. Wir sind hier nicht nur Eigentümer und Bauherr, sondern künftig auch Nutzer. Wir ziehen mit unseren Büros von Kreuzlingen nach Weinfelden.»

Gespräche mit Anstössern verhindern Einsprachen

Gegen den Gestaltungsplan gingen noch Einsprachen ein. Gegen die Bauauflage dann aber keine mehr, wie Vetter weiter ausführt. «Das hat mich sehr gefreut. Wir haben den Anstössern zugehört und auch gewisse Kompromisse gemacht», sagt Vetter. Und er dankt ihnen für die gute Aufnahme des Projekts.

«Denn auch wenn wir bauen, gibt es Staub, Lärm und Verkehr.»

Rund 30 Millionen Franken investiert die Pensionskasse Thurgau in die Überbauung Sonnenwinkel bis zum geplanten Bauabschluss im Herbst 2023. Im September 2021 haben die Abbrucharbeiten der alten Mehrfamilienhäuser begonnen, später folgte der Aushub der Baugrube. In zwei Wochen sollten die komplett abgeschlossen und der Kran aufgebaut sein. Dann können die Baumeisterarbeiten beginnen und zuerst die beiden Tiefgaragen-Geschosse entstehen.

Die vielen Gäste verfolgen von der Schulstrasse aus, wie die Männer in der Baugrube den Grundstein vergraben. Bild: Mario Testa

Maschinist Jack Lieberherr hat mit seinen Leuten im vergangenen halben Jahr ein gewaltiges Loch geschaffen und über 25'000 Kubikmeter Erdmaterial abgetragen. Die jetzige Baugrube ist fast acht Meter tief und hat die Ausmasse eines halben Fussballfelds. Für seine Arbeit gibt's Lob von Romeo Vetter. «Das war wirklich ganz grosses Kino.» Er hoffe, dass nun die Baumeisterarbeiten mit derselben Zielstrebigkeit angegangen werden. «Und ich hoffe auch auf ein Quäntchen Glück, dass keine Unfälle passieren. So viel man auch in die Sicherheit investiert, es kann immer etwas passieren.»

Wohnungen für den Hofacker Die Stiftung Hofacker übernimmt als Mieterin das Erdgeschoss des nördlichen Baukörpers im Sonnenwinkel. «In unserem Riegelbau, der unter Heimatschutz steht, sind wir limitiert», sagt Stiftungsratspräsident Werner Tobler. «Dort werden wir künftig die Tagesstrukturen anbieten können, im Oberfeld die Beschäftigung und hier im Sonnenwinkel gibt es Platz für eine Wohngruppe von rund einem Dutzend Personen.» Es sei sehr schön, dass der Hofacker dank der Räume im Sonnenwinkel im Zentrum bleiben könne. «Das ist uns ein grosses Bedürfnis.»