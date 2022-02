Weinfelden: im Westen der Stadt staut ein Biber den Giessen

Weinfelden Ein fleissiger Nager staut den Giessen – Stadt und Bauer sind die Hände gebunden Seit vergangenem Herbst ist ein Biber im Westen der Stadt sehr aktiv. Mehrere grosse Bäume und Sträucher hat er schon gefällt, um den Bach zu stauen. Mit Schutzverkleidungen versucht die Stadtgärtnerei, die Bäume vor dem Verbiss zu schützen. Mario Testa Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.10 Uhr

Der Biber am unteren Giessen hat kürzlich eine ganze Pappel gefällt. Bild: Mario Testa

Neben dem Giessen liegt ein stattlicher Baum, der Stamm durchgebissen von einem Biber. «Diese Pappel haben wir ihm bewusst zur Verfügung gestellt. Er war bereits so stark angebissen, dass wir nichts mehr hätten tun können», sagt Jessica Behrens, Leiterin der Weinfelder Stadtgärtnerei. «Wir haben gehofft, dass er so die anderen Bäume in Ruhe lässt und sehen nun auch, dass der Biber ihn nützt, Äste abtrennt und diese für sein Bauwerk verwendet.»

Mit den Ästen hat der Biber bereits einen ordentlichen Damm im Giessen errichtet. Noch kann das Wasser aber gut darüber abfliessen. Bild: Mario Testa

Das Revier des angesprochenen Bibers ist der Giessen ganz im Westen des Stadtgebiets, unterhalb des Zulaufs des Chluppenbachs. Momentan ist der Nager besonders aktiv, das beobachtet auch Max Knup, der das angrenzende Ackerland bewirtschaftet. «Vor zehn Jahren hatten wir schon mal ziemliche Biberschäden dort, er hat das Wasser zwei Meter hoch gestaut», sagt der Landwirt. Damals habe die Gemeinde Verbauungen in den Bach gesetzt und beim Kanton erwirkt, dass der Damm entfernt werden darf.

«Die vergangenen drei Jahre hatten wir nun auch Ruhe, aber seit vergangenem Herbst ist der Biber wieder sehr aktiv.»

Der Biber bedient sich für den Bau seines Damms nicht nur an den Bäumen und Sträuchern entlang des Bachs. Laut Knup holt er sich auch Mais, Getreide oder Sonnenblumen von den Feldern. «Er entfernt sich für diese Beutetouren bis zu 30 Meter weit vom Bach weg. Das Material braucht er, um den Giessen zu stauen. Mit diesen Schänden muss man einfach leben.»

Haselsträucher wachsen schnell wieder nach

Momentan sind es aber nicht die Ackerfrüchte, sondern die Holzgewächse entlang des Giessens, aus denen der Biber bereits einen wirksamen Damm gebaut hat. Diverse Haselsträucher hat er komplett abgeerntet und mehrere Bäume gefällt oder angebissen. Herr werden könne man dem Tier nicht, sagt Jessica Behrens. Aber sie versucht mit ihrem Team der Stadtgärtnerei die noch unangetasteten Bäume zu schützen.

Jessica Behrens, Leiterin Stadtgärtnerei Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Wir errichten Schutzgitter um die Baumstämme.»

Aber bei zwei Bäumen seien sie damit aktuell zu spät gekommen. «Da war der Biber schneller. Den Haselsträuchern macht der Verbiss hingegen wenig, die wachsen schnell wieder nach.» Regelmässig kontrolliert Behrens und ihr Team den Baumbestand im Revier des Bibers. «Viel mehr können und wollen wir auch nicht machen. Der Biber gehört zur Natur.»

Biber sind geschützt

Die Stadtgärtnerei arbeitet mit Revierförster Hansruedi Gubler zusammen, wenn es um die Bäume im Gebiet des Bibers geht. Wir haben uns die Situation angeschaut und lassen den Biber so weit es geht gewähren. Und doch probieren wir ihn ein wenig zu kontrollieren. «Wir schauen, dass sein Damm nicht zu Überschwemmungen führt. Falls es so weit kommen würde, schauen wir in Absprache mit dem Amt für Umwelt, ob wir die Stauungen reduzieren können», sagt Jessica Behrens.

Diesen Haselstrauch hat der Biber komplett abgenagt. Bild: Mario Testa

Einfach entfernen darf man Biberdämme in der Schweiz nicht. Sein Lebensraum ist laut Natur- und Heimatschutzgesetz genauso geschützt wie das Tier selbst. Deshalb dürfen die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei oder Bauern wie Max Knup dem Tier auch kein Schaden zufügen.

Neue Leiterin der Stadtgärtnerei Jessica Behrens hat am 1. September 2021 als Nachfolgerin von David Keller die Leitung der Stadtgärtnerei Weinfelden übernommen. Die 33-Jährige ist in der Region Weinfelden verwurzelt und führt hier nun ein Team von drei Mitarbeitenden. «Der Beruf ist sehr vielseitig. Wir kultivieren Pflanzen noch selber und pflegen vom Rasen über kleine Pflanze bis zum Baum alles», sagt Behrens. Ein weiterer Bereich ihrer Tätigkeit als gelernte Gärtnerin, mit Weiterbildung zur Obergärtnerin und Friedhofspezialistin ist die Begleitung von Urnenbeisetzungen und Erdbestattungen. «Das ist ein Nebenzweig der Stadtgärtnerei, von dem viele Leute gar nichts wissen.» (mte)

