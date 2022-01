Weinfelden: Roger Simmen stellt sich zur Wahl als Stadtpräsident

Roger Simmen ist 53 Jahre alt und selbstständiger Unternehmer. Seit bald 30 Jahren wohnt er in Weinfelden. Simmen ist gelernter Hufschmied und hat sich über diverse Weiterbildungen zum Personalmanager ausbilden lassen. In dieser Funktion hat er etwa bei Stadler Rail in Bussnang gearbeitet. Vor fünf Jahren hat er sein eigenes Geschäft gegründet und die Elgger Schuhfirma Selection 1847 übernommen und ausgebaut. Roger Simmen tritt als parteiloser Kandidat zur Wahl ums Stadtpräsidium an.