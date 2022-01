MXGP: Pro Natura droht mit Anzeige gegen Willy Läderach

Weinfelden Droht dem Thurgauer Motocross-Organisator Willy Läderach eine Anzeige? Umweltverbände wollen Richtigstellung Willy Läderach hat die Naturschutzverbände verärgert. Er bezeichnete sie als Verhinderer und sagte, sie hätten ihn erpresst. Läderach will nun nicht mehr streiten und stellt klar: Die Geldforderung kam von einer Einzelperson. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 19.01.2022, 11.50 Uhr

Willi Läderach auf dem Mowag-Testgelände, wo er den MXGP durchführen wollte. Bild: Mario Testa

Eigentlich ist in Sachen MXGP alles gesagt und geschrieben. Und doch droht Willy Läderach nun grösseres Ungemach als die Absage seines Motocross-WM-Laufs. Denn er hat die Umweltverbände verärgert. Derart, dass sie über eine Anzeige wegen Ehrverletzung nachdenken. Doch von Anfang an.

Willy Läderach wollte mit seiner «MXGP of Switzerland» in der Mowag-Grube zwischen Weinfelden und Bürglen ein Motocross-Rennen durchführen. Mit den Schwierigkeiten von 2018 in Gachnang im Hinterkopf wollte er diesmal die Umweltverbände früh ins Boot holen. Im April trafen sich alle Involvierten und man war guter Dinge. Ein Gutachten seitens MXGP bestätigte denn auch, dass ein Motocross-Rennen im Schutzgebiet nationaler Bedeutung möglich wäre.

Doch die Umweltverbände reichten Einsprache ein. Und auch das kantonale Amt für Raumplanung sagte Nein. Am Ende versuchte man an einem weiteren runden Tisch eine Lösung zu finden. Dies war nicht möglich. Enttäuscht über diese Absage und darüber, dass es im Thurgau keinen MXGP mehr geben wird, sagte Läderach in dieser Zeitung, dass die Umweltorganisationen Verhindererverbände seien. Zudem behauptete er, dass die Naturschutzorganisationen Geld genommen hätten, damit der MXGP 2018 in Gachnang doch noch durchgeführt werden konnte.

Umweltverbände sind keine Bewilligungsinstanz

Gegen diese Aussagen wehrt sich nun Toni Kappeler, Präsident von Pro Natura Thurgau und federführend in der Kommunikation von Pro Natura Thurgau und dem Verkehrs-Club der Schweiz (VCS), die sich 2018 gegen den MXGP in Gachnang wehrten.

Toni Kappeler. Präsident Pro Natura Thurgau. Bild: Donato Caspari

«Es ist mir wichtig zu betonen, dass wir Umweltverbände keine Bewilligungsinstanz sind und entsprechend auch gar nichts verhindern können», sagt Kappeler. Im Fall MXGP auf dem Mowag-Testgelände bei Weinfelden habe der Kanton entschieden, und zwar aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen.

«Es sind die Bestimmungen im Natur- und Heimatschutzgesetz der Schweiz, welche so ein Unterfangen nicht zulassen.»

«Einmal mehr wurden wir als Verhinderer hingestellt. Doch wir können mit einer Einsprache nur verlangen, dass rechtliche und planerische Grundlagen respektiert werden, dass man genau hinschaut. Entscheiden müssen Kanton und Gemeinden.»

Verwechslung wegen gemeinsamem Anwalt

Die Naturschutzorganisationen stört aber noch mehr, dass Willy Läderach behauptete, er sei etwa von Pro Natura Thurgau erpresst worden. «Tatsache ist, dass er uns mit einem privaten Einsprecher verwechselt hat», sagt Kappeler. «Pro Natura und VCS haben 2018 keine Einsprache gemacht und sind deshalb auch nicht ans Verwaltungsgericht gelangt», erklärt Toni Kappeler. Entsprechend hätten sie auch kein Geld annehmen können, welches die Gerichtskosten begleicht, so wie das Läderach behauptete. «Willy Läderach hat da etwas durcheinandergebracht, weil die Einzelperson, die 2018 vor Verwaltungsgericht zog, zufälligerweise den gleichen Anwalt hatte wie wir», sagt Kappeler.

Der MXGP in Gachnang bei Frauenfeld war im Jahr 2018 ein grosser Publikumserfolg. Bild: Donato Caspari

Der Anwalt bestätige den Umweltschutzverbänden, dass er sein Honorar von Pro Natura und vom VCS erhalten habe und ansonsten keine Gelder geflossen seien. «Nach einem Gespräch mit dem Regierungsrat machten wir damals keine Beschwerde mehr an das Verwaltungsgericht», sagt Toni Kappeler. «Einerseits, weil die Vorbereitung zum MXGP doch schon sehr weit fortgeschritten waren, andererseits, weil der Regierungsrat klarstellte, dass dies der letzte MXGP in Gachnang sei.

«All diese Vorgänge können wir lückenlos belegen – inklusive Läderachs Einzahlung an den privaten Einsprecher.»

Von einer allfälligen Anzeige lässt sich Willy Läderach nicht abschrecken. Dennoch: Streiten will er nicht mehr. «Fakt ist, dass 2018 die Kommunikation über die Anwälte geführt wurde», erklärt Willy Läderach. Der Anwalt der Gegenseite habe jeweils im Namen der Umweltverbände und der Einzelperson den Schriftverkehr unterzeichnet. «Bis auf die Geldforderung von 11’500 Franken», sagt Läderach. Diese Forderung sei nur im Namen des Einzeleinsprechers gekommen. Was mit dem Geld geschah, wisse er nicht.

Willy Läderach, MXGP Suisse AG. Bild: Mario Testa

Damit, konstatiert Läderach, seien die Umweltverbände draussen. «Wir wollen die ganze Sache nun beerdigen, mit niemandem mehr streiten und auch nicht mehr die Anwälte einbeziehen», sagt er. Dennoch: Über eine mögliche Anzeige wegen Ehrverletzung gegen Willy Läderach wird Pro Natura Thurgau an seiner nächsten Sitzung befinden.

