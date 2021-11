Weinfelden: Jungbürgerfeier im Firehouse und Liberty Kino

Weinfelden Doppelte Jungbürgerfeier endet mit einer Geistergeschichte Die jungen Erwachsenen aus Weinfelden und Amlikon-Bissegg kamen an diesem Freitagabend in den Genuss von einem Apéro als Einstieg, der offiziellen Feier, Tipps zum Erwachsenwerden und Kino sowie Austausch mit Gleichgesinnten. 23.11.2021, 16.40 Uhr

Stadtpräsident von Weinfelden, Max Vögeli, übergibt einem Jungbürger seine Urkunde der Mündigkeit. Bild: PD

Aufgrund des coronabedingten Ausfalls der Feier im Jahr 2020 wurden dieses Jahr nebst dem Jahrgang 2003 auch noch der Jahrgang 2002 eingeladen, 60 Jugendliche folgten der Einladung. Somit nahmen an der offiziellen Feier knapp 40 Prozent der 153 möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil. Die anwesenden 18- und 19-Jährigen haben den Abend sehr genossen. Die Stadt ermöglichte den Jugendlichen ohne Covid-Zertifikat einen Gratis-Test, um am Anlass dabei zu sein.

Nach dem Apéro hielt der Vizepräsident der Jungen FDP Thurgau, der in Weinfelden aufgewachsene Enrique Castelar, eine kurze Rede über seine Erfahrungen und Empfehlungen für den Einstieg in die Politik. Das stimmig eingerichtete Winterzimmer im Firehouse bot eine passende Atmosphäre. Danach überreichten Parlamentspräsident Beat Brüllmann und Stadtpräsident Max Vögeli die Urkunde der Mündigkeit. Das anschliessende Essen, am zweiten Teil des Abends im Firehouse, bot die Möglichkeit, sich ausgiebig auszutauschen. Ein dritter Teil folgte im Kino Liberty mit dem Film «Ghostbusters: Legacy».

Die Jugendlichen von Weinfelden und Amlikon-Bissegg feiern ihre Mündigkeit im Kino Liberty in Weinfelden. Bild: PD

Dort stiessen die Jungbürgerinnen und Jungbürger von Amlikon-Bissegg zur Weinfelder Truppe. Von den dort 19 eingeladenen jungen Erwachsenen kamen sieben an die Feier. Thomas Ochs, Gemeindepräsident von Amlikon-Bissegg, sagt: «Wir alleine haben zu wenig Jugendliche. Indem wir gemeinsam mit den Weinfelder ins Kino gehen, können wir auch gleich einen ganzen Saal füllen. Dies ist nun etwa das fünfte Mal, dass wir gemeinsam feiern.» Die Nachtessen finden jedoch jeweils separat statt. Die Jugendlichen von Amlikon-Bissegg waren im Restaurant Ochsen in Bänikon.

Dieser gemeinsame Anlass käme gut an, sagt Ochs. Doch auch mit der Zusammenlegung führe man die Jungbürgerfeier von Amlikon-Bissegg nur alle zwei Jahre durch. Abgeschlossen wurde der Abend für einige mit einem Schlussumtrunk und Popcorn im Foyer, andere gingen weiter in den Ausgang. (red)