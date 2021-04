Weinfelden «Erfolg der Impfkampagne ist ausschlaggebend»: Wie die Veranstalter die Wega trotz Pandemie durchführen wollen Die grösste Thurgauer Messe soll im Herbst durchgeführt werden. Das jedenfalls hoffen die Organisatoren der Wega. Damit dies gelingt, müsste die Schweizer Bevölkerung mehrheitlich geimpft sein. Wega-Präsident Heinz Schadegg bleibt optimistisch: «Ich rechne mit der Durchführung». Sabrina Bächi 27.04.2021, 18.00 Uhr

Dicht gedrängte Strassen und direkter Kontakt. Das soll an der diesjährigen Wega wieder möglich sein. Bild: Reto Martin (Weinfelden, 26. September 2019)

Es ist so eine Mischung zwischen volle Kraft voraus und eine Fahrt mit angezogener Handbremse. Denn eigentlich sind die Veranstalter der Wega optimistisch. «Seit der Bundesrat den Drei-Phasen-Plan veröffentlicht hat, glauben wir an eine Durchführung der Messe», sagt Gregor Wegmüller, Geschäftsleiter der Messen Weinfelden AG. Wega-Präsident Heinz Schadegg nickt und fügt an: «Das gibt uns Planungssicherheit.»