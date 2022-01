Weinfelden Die Sehnsucht nach Lebendigkeit: Fontanes «Effi Briest» im Thurgauerhof Am Donnerstag zeigte das Winterthurer Theater Ariane in Weinfelden die Produktion «Effi Briest» von Theodor Fontane. Manuela Olgiati 28.01.2022, 16.39 Uhr

Das Schauspielerduo Mona Petri und Antonio da Silva vom Theater Ariane trat im Thurgauerhof auf. Bild: Manuela Olgiati

Eine verheiratete junge Frau mit einem karrierebewussten Mann verzweifelt ob seiner Kälte, sie geht eine Affäre ein. Als das Verhältnis Jahre später zufällig auffliegt, kommt es zur Katastrophe. Das ist kurz umrissen die Handlung im Bühnenstück «Effi Briest» welches Theater Konzerte Weinfelden am Donnerstagabend im Thurgauerhof zeigte.

Die Geschichte spielt das Schauspieler-Duo Mona Petri und Antonio da Silva im raschen Rollenwechsel. Es strahlt professionelles Handwerk und Bühnenpräsenz aus. Psychologische Muster spulen sich im Stück ab. Da ist die besorgte Mutter Luise, Effis Vater zeichnet da Silva als Realist. Da steht auch schon Baron von Instetten vor der Tür und hält um Effis Hand an.

Effi, gespielt von Mona Petri, ist ein fröhliches, verspieltes Wesen, eine junge Frau voller Sehnsucht nach Lebendigkeit. Sie erlebt mehr Bürde als Freude. Eben noch Kind, wird sie Baronin und landet in der Ödnis eines kleinen Ortes. Die Unbefangenheit ihrer Jugend zerrinnt, bis der charmante Major von Crampas auftaucht.

Ein 200 Jahre altes Stück, das immer noch in die Zeit passt

«Effi Briest» nach der Erzählung von Theodor Fontane vor 200 Jahren ist eine Produktion des Theaters Ariane, Winterthur. Die Geschichte scheint zeitlos. In die Abhängigkeit gefallen, Anerkennung suchend, dafür bestraft und ruiniert. Das könnte auch in der heutigen Zeit passieren.

Am Ende gehen die Lichter auf der Bühne aus und tauchen alles in grosse Dunkelheit. Zu hören ist nur noch Regen, der auf das Dach des Theatersaales prasselt. Das Publikum bleibt still sitzen. Dann erst setzt der grosse Applaus der Zuschauer ein.