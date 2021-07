Weinfelden «Die Ungewissheit war unsäglich»: Das sagt der Messeleiter zur definitiven Absage der Wega Am Freitag ist der definitive Entscheid gefallen: Es wird keine Wega 2021 geben. Grund dafür sind die rechtlichen Bestimmungen. Wega-Messeleiter Gregor Wegmüller erklärt, warum es dennoch keine Ersatzveranstaltung gibt und weshalb man sich auf die nächste Wega freuen darf. Sabrina Bächi 23.07.2021, 18.00 Uhr

Lunapark in der blauen Stunde an der Wega. Bild: Andrea Stalder

Die Wega war bereits abgesagt, nun kommt nochmals die Bestätigung. Was hat zu dieser definitiven Absage trotz der Öffnungsschritte des Bundes geführt?

Der Kanton musste auf der Grundlage der Vorgaben vom Bund entscheiden, ob die Wega eine Grossveranstaltung oder eine Publikumsmesse ist. Die Grenzen sind da aber fliessend, daher wurde die Wega am Ende als Grossveranstaltung eingestuft. Das heisst, wir müssten das Gelände einzäunen und die Covid-Zertifikate kontrollieren. Das ist schlicht unmöglich, wir können nicht das Dorf absperren.

Warum haben Sie es nicht einfach beim bereits gefällten Entscheid, die Wega nicht durchzuführen, belassen?

Die Öffnungsschritte gaben uns berechtigte Hoffnung, dass es doch noch möglich sein könnte. Wir wollten nichts unversucht lassen und jede Möglichkeit ausschöpfen. Die Rechtsgrundlage lässt im Moment aber leider nichts anderes zu, als die Wega abzusagen.

Gregor Wegmüller, Messeleiter Wega. Bild: Sabrina Bächi

Kommende Woche plant der Bundesrat weitere Informationen. Es könnte weitere Öffnungsschritte geben. Kommt die definitive Absage nicht zu früh?

Nein. Auch wenn es noch Öffnungsschritte gibt, die Zeit reicht uns nicht mehr. Bei der Wega sind über 700 Firmen und Organisationen involviert. Da brauchen wir für die Organisation schon länger als knapp eineinhalb Monate.

Vor ein paar Wochen haben Sie die Hoffnung geschürt, dass es mit einer Wega in diesem Jahr doch noch klappen könnte. War es im Nachhinein nicht ein Fehlentscheid, diese Hoffnung zu schüren?

Nein. Wir hätten das schon alles im stillen Kämmerlein entscheiden können, aber sobald wir die Aussteller miteinbeziehen, ist es sowieso nicht mehr geheim. Darum haben wir uns für eine transparente Kommunikation entschieden. Ich denke, dieser Entscheid war richtig.

Sie haben auch bei den Ausstellern eine Umfrage gemacht. Was hat sich dabei gezeigt?

Vor allem eines: Die Verunsicherung bei den Ausstellern ist sehr gross. Die meisten wollen erst wieder an die Wega kommen, wenn alles normal ist. Unser Credo ist deshalb: Wo Wega draufsteht, soll auch Wega drin sein. Es gibt deshalb auch keine Ersatzveranstaltung.

Aber vergangenes Jahr haben sie doch auch eine organisiert. Warum dieses Jahr nicht?

Es ist auch eine finanzielle Frage. Wir haben letztes Jahr schon einen Schuh rausgezogen mit all den Absagen. Das hat uns 100'000 Franken gekostet. Eine Ersatzveranstaltung wäre auch vom Bund nicht finanziell abgesichert bei einer Absage. Das Risiko ist einfach zu gross.

Zum Schwelgen in Erinnerungen: Hier die Bildergalerie der Wega 2019

Was erhalten Sie für Reaktionen aus der Bevölkerung zu der definitiven Absage?

Aufgrund der Abklärungen, ob es nicht doch möglich wäre, haben alle gemerkt, dass wir alles für die Wega 2021 gegeben haben. Das wird nun auch estimiert. Insofern sind die Reaktionen eigentlich dankbar und positiv. Das gilt übrigens auch für die Aussteller. Auch sie sind sehr dankbar für unsere weiteren Abklärungen.

Wie geht es nun weiter mit der Wega? Gibt es nächstes Jahr als Ersatz für die zwei abgesagten Messen eine noch grössere Wega?

Was wir jetzt schon wissen – und das freut uns sehr – ist, dass die Schweizer Armee mit einer Mega-Sonderschau kommt. Mit Taxifahrten im Schützenpanzer und allem drum und dran.

Wie geht es Ihnen persönlich nach dieser Zeit der Ungewissheit?

Es waren sehr schwierige und enorm anstrengende Wochen. Dieser schwerelose Zustand des Ungewissen war unsäglich und zerrte an den Nerven. Es ist allen anzumerken, dass der definitive Entscheid nun auch eine gewisse Erleichterung mit sich bringt. Nun werde ich erst mal ein paar Tage Ferien machen und versuchen, Distanz zu gewinnen.