Ziegenschau in Weinfelden: Die Schönsten meckern im Sangen

Weinfelden Die Schönsten meckern um die Wette in Weinfelden Ein Dutzend Züchter zeigten an der Ziegenschau auf dem Platz vor der Sangenhalle in Weinfelden ihre Tiere. Die Jury bewertete gegen 100 Ziegen und vergab Titel für die «Kühe der armen Leute». Werner Lenzin 16.05.2022, 11.05 Uhr

Präsident Daniel Keller mit seiner als schönstem Jungtier ausgezeichneten Ziege Brava und seiner Bündner Strahlziege Sissi. Bild: Werner Lenzin

Die morgendlichen Sonnenstrahlen erwärmen den Platz vor der Weinfelder Sangenhalle. Von weit her hört man das fröhliche Bimmeln der kleinen Glöckchen an den Hälsen der verschiedenfarbigen Ziegen. Rundum herrscht eine friedliche Stimmung und in Reih und Glied stehen sie angebunden an den langen Röhren und harren geduldig ihrer Vorführung. «Wegen der Pandemie sind wir in den letzten beiden vergangenen Jahren anstelle einer Ziegenschau zu den Züchtern gefahren und die Experten haben vor Ort punktiert», erklärt der 27-jährige Daniel Keller, seit vier Jahren Präsident des Ziegenzuchtvereins Thurgau.

«Wir sind froh, dass die Show wieder läuft und der Bestand an Genossenschaftern zugenommen hat.»

Seit fünf Jahren produziert er auch Joghurts aus Ziegenmilch mit verschiedenen Geschmackszugaben. Und was bedeuten ihm die Ziegen? «Es ist die Freude an diesem neugierigen, aktiven und verspielten Tier», antwortet er und hält fest, «ich möchte langlebige Ziegen züchten.»

Anschmiegsam und freiheitsliebend

Inzwischen bewerten die beiden Experten Roger Loob und Ronny Danner jedes einzelne Tier. Sie schenken ihr Augenmerk insbesondere den Rassenmerkmalen, dem Fundament, dem Euter und den Zitzen. Aufmerksam verfolgt der 81-jährig pensionierte Anatomieprofessor Hans Geyer das Geschehen. Er vollzog am Tierspital in Zürich die verschiedensten Euteruntersuchungen und weiss: «Die Ziege war die Kuh der armen Leute und besticht durch ihre optimale Futterverwertung und ihre gute Milchleistung.» Er bezeichnet die Ziegen als zutraulich, anschmiegsam und freiheitsliebend.

Heidi Haffa bietet an einem Stand Müsterli von zehn verschiedenen Ziegenkäsen vom Weichkäse bis zum Hartkäse an. «Der Ziegenkäse ist laktosefrei und für Menschen mit Magen- und Darmproblemen besser verträglich», sagt sie und hebt hervor: «Der Ziegenkäse ist momentan ein Hit in der Gourmetküche und auch bei den Vegetariern.»

Miss und Mister Weinfelden Zur «Miss Weinfelden» erküren die Experten die Bündner Strahlenziege Jana von Fredi Lang, Oberneunforn und «Mister Weinfelden» wird der Buurenbock von Erich Frischknecht, Wagerswil. Der Schöneuterpreis geht an die Appenzeller Antonia von Fiona Sommer aus Schlatt, den Mutter-Tochter-Wettbewerb gewinnen die Bünder Strahlen Alzasca und Akita von Kilian Appert, Wiezikon. Als schönstes Jungtier auf dem Platz wird die Nera Verzasca Brava von Präsident Daniel Vetterli aus Stammheim ausgezeichnet und den besten Jungzüchterpreis erhält Anick Ruchti, Birwinken, für seine beiden Gemsfarbigen Ziegen.