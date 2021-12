Eingestellt nach 40 Jahren: Aus für die "Wifelder Sängerzitig"

Spekulationen Nach Brand in Egnach: Im verlassenen Haus gingen Jugendliche sowie Vandalen ein und aus

Über 100 Feuerwehrleute standen am Montag in Egnach im Grosseinsatz. Sie löschten einen Vollbrand in einem Haus, in dem seit Jahren niemand mehr wohnte. Doch offenbar hatte die Liegenschaft eine grosse Anziehungskraft auf Jugendliche und Vandalen. Gemeindepräsident Stephan Tobler sagt zum Brand: «Das ist eine sonderbare Geschichte.»