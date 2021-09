offene Tagesschule Weinfelden betreut neu auch im Martin Haffter

Weinfelden Trotz Defizit ein Erfolg: Die offenen Tagesschulen haben mehr Platz für Kinder Das neue Schuljahr läutet auch eine neue Saison für die Weinfelder Tagesschulen ein. Sie konnten ihr Angebot in diesem Jahr vergrössern. Johanna Lichtensteiger 02.09.2021, 16.40 Uhr

Thomas Wieland, Primarschulpräsident, und Chris Weickl, Tageschulleiter, balancieren auf Gleichgewichtsbrettern in der Tagesschule im Elisabetha Hess Schulzentrum. Bild: Ralph Ribi

«Gerade vor dem Mittag müssen die Kinder einfach einmal die Luft rauslassen», sagt Chris Weickl, Leiter der Tagesschulen in Weinfelden. «Unsere Bewegungsräume sind deshalb sehr beliebt.» Alle drei Primarschulhäuser – neu auch das Martin Haffter – verfügen über eine Tagesschule, wo es Platz hat für Bewegung, Kreatives, Essen, Lernen und Ruhe.

Zurzeit werden in den Tagesschulen der drei Schulhäusern und dem Schwärze-Kindergarten insgesamt 143 Kinder betreut. «Das Vertrauen in uns wuchs stetig», sagt Weickl. Noch vor fünf Jahren seien es erst etwa 60 Kinder gewesen. Er sagt weiter, er sei begeistert von der Altersdurchmischung. Sie helfe den Kindern, sich auch sozial weiterzuentwickeln.

Sie bieten das volle Programm

Jelena Piskovic ist Fachfrau Betreuung und Gruppenleiterin der Tagesbetreuung knetet mit den Kindern. Bild: Ralph Ribi

Aufgrund der Belegungszahlen können im Paul-Reinhart-Schulzentrum an allen Wochentagen Morgen- und Nachmittagsbetreuung sowie ein Mittagstisch angeboten werden. Die Mahlzeiten werden vom Gasthof Eisenbahn bezogen. Die anderen Standorte führen nicht alle Angebote täglich durch, die Kinder können bei Bedarf jedoch in der Paul-Reinhart-Tagesschule betreut werden.

In den Frühlings-, Sommer- und Herbstferien bietet die Tagesschule eine ganztägige Ferienbetreuung an, welche auch für externe Kinder zugänglich ist. In dieser Zeit werden verschiedenste Ausflüge in Zoos, Museen und die Natur gemacht. «Wir wollen Erlebnisse schaffen», sagt Chris Weickl.

Die Tagesschulen gehen ins Geld

Im Ruheraum können die Kinder sich erholen. Bild: Ralph Ribi

«Ich finde wahnsinnig toll, was die Schulgemeinde in den letzten Jahren geleistet hat», sagt Weickl. Die Entwicklung des Angebots sei nur dank einer grossartigen Zusammenarbeit möglich gewesen. Administrativ ist sind die Tagesschulen mit ihrem Leiter Chris Weickl der Schulleitung vom Paul-Reinhart-Schulhaus unterstellt, da die Tagesschule in diesem Schulzentrum entstand. Dies werde sich in Zukunft aber ändern, sagt Schulpräsident Thomas Wieland. Die Tagesschule soll eine eigene Einheit werden und ihr Leiter direkt der Behörde unterstellt sein.

Thomas Wieland, Primarschulpräsident Weinfelden Bild: PD

Kinderbetreuung ist immer eine kostenintensive Angelegenheit und die Tagesschulen deshalb auch leicht defizitär. So auch in Weinfelden. Der Schulpräsident sagt:

«Die Tagesschule kostet uns 100'000 bis 150'000 Franken pro Jahr.»

Es sei speziell, dass die Schulgemeinde das Defizit übernehme, sagt Chris Weickl. Den Lohn dafür sehe man erst, wenn die Kinder aus der Schule seien.

Denn Kindern gefällt's

Der Bewegungsraum ist sehr beliebt. Bild: Ralph Ribi

Jedoch ist die Tagesschule für alle Familien erschwinglich. «Jedes Kind soll die gleichen Möglichkeiten haben», sagt der Tagesschulleiter. Die Randzeitenbetreuung wird mit einem Tarifstufensystem geregelt, wobei der Basislohn beachtet wird. Er setzt sich aus dem Bruttoeinkommen beider Partner zusammen. Der Mittagstisch sei innerhalb von vier Tagen auch notfallmässig zu einem fixen Preis buchbar.

«Sogar meine Tochter hat gefragt, ob sie an den Mittagstisch darf», sagt Thomas Wieland. Chris Weikl sagt, er bekomme von den Kindern und Eltern sehr positive Rückmeldungen. «Die Kinder freuen sich, ihre Freunde zu sehen, und profitieren in ihrer Entwicklung.»

Informationen unter: offenetagesschuleweinfelden.ch