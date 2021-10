Katja Stadler heisst die neue Thurgauer Apfelkönigin

Weinfelden Die neue Apfelkönigin heisst Katja Stadler Am Samstag wählten die Jury und zum ersten Mal auch die Zuschauer die neue Apfelkönigin im Weinfelder Traubensaal. 02.10.2021, 15.40 Uhr

Katja Stadler aus Uttwil gewinnt die Wahl zur Thurgauer Apfelkönigin. Bild: Robin Bernhardsgrütter

Um halb vier am Samstagnachmittag verkündete der Weinfelder Moderator Reto Scherrer, wer im Amtsjahr 2021/21 die Thurgauer Apfelkönigin sein wird. Gewonnen hat Katja Stadler aus Uttwil. Sie darf nun die Krone für das kommende Jahr tragen. Das Publikum konnte zum ersten Mal mitvoten und eine Favoritin ins Finale wählen. Von den Zuschauern wurde Francesca Zuberbühler unter die besten Drei gewählt. Die Krone heimste dann aber Katja Stadler aus Uttwil ein. Stadler wird damit Nachfolgerin von Larissa Häberli, die aufgrund der Coronapandemie zwei Jahre im Amt war. Häberli geht damit als Apfelkönigin mit der längsten Amtszeit in die Geschichte ein. Die Apfelkönigin vertritt den Kanton an nationalen und teils auch internationalen Anlässen und verteilt dabei meist Äpfel aus Mostindien. (sba/rob)