Weinfelder Esoterikgeschäft Kristallburg sucht neue Besitzer

Weinfelden Die Kristallfrauen gehen in Pension Sue Märki und Edith Schaufelberger führen die Kristallburg in Weinfelden. In ihrem Geschäft, das alle Bereiche der Esoterik abdeckt, setzen sie auf eine enge Beziehung zu ihren Kundinnen und Kunden. Nun sind sie aber auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Johanna Lichtensteiger 13.08.2021, 17.00 Uhr

Sue Märki und Edith Schaufelberger stehen vor einem Schmetterlings-Amethyst, auch Engelsflügel genannt. Bild: Mario Testa

Beim Eingang stehen Elfenfiguren und ein riesiger Schmetterlings-Amethyst. Das Geschäft wirkt noch etwas unscheinbar, doch dann öffnet sich der Raum und gibt den Blick auf Wände voller Edelsteinarmbänder, Traumfänger und Energieartikel frei. Versteckt zwischen Kerzen und Drachen stehen zwei Frauen und unterhalten sich angeregt mit Kunden. Die Frauen heissen Edith Schaufelberger und Sue Märki, sie sind die Inhaberinnen der Kristallburg.

Der Grundstein für die Kristallburg

Sue Märki arbeitete 25 Jahre lang in einer Grossbank, die Steine waren Anfang der 1990er-Jahre nur ein Hobby. Vom grauen Bankalltag flüchtete sie in die bunte Welt der Kristalle. «Alles hat mit einem kleinen Aventurin Elefanten begonnen», sagt Märki. Im Jahr 1992 gründete sie die Kristallburg und lernte kurz darauf ihre Partnerin kennen. Bis heute profitiert sie von den Erfahrungen und der Ausbildung der Edelsteinexpertin Edith Schaufelberger.

In der Kristallburg werden allerlei Mineralien und Kristalle verkauft. Bild: Mario Testa

Gestartet hat Edith Schaufelberger mit einem kleinen Edelsteingeschäft in der Innerschweiz, dass sie bis zum Grosshandel ausbaute. Im Jahr 1992 begann sie Fachbücher zu schreiben. Bis heute hat sie mehrere Bücher, unter anderem mit dem Namen «Die Kraft der Steine», in verschiedenen Sprachen publiziert. «Ich habe weltweit über eine Million Bücher verkauft», sagt sie stolz.

Als Team haben die beiden Frauen beschlossen, die Kristallburg in Berg zu eröffnen. Das Geschäft war aber alles andere als wasserdicht - im wahrsten Sinne des Wortes. «Also sind wir mit dem Geschäft nach Weinfelden ins alte Kino an der Felsenstrasse 11a gezogen», sagt Edith Schaufelberger.

Im oberen Teil des Gebäudes sind Bücher zu finden. Bild: Mario Testa

23 Jahre in Weinfelden

Seit dem Jahr 1999 sind die Beiden nun in Weinfelden. Sue Märki sagt: «Wir haben unser Sortiment ständig erweitert und so eine grosse Kundschaft gewonnen.» Das breite Angebot ist einer der Gründe, weshalb die Frauen inzwischen eine Stammkundschaft von mehreren tausend Personen haben.

Ein weiterer Grund ist ihre Einstellung. «Wir beginnen den Tag mit einem Lächeln und behalten es bei», sagt Edith Schaufelberger. Sie seien für Kunden nicht nur Edelsteinberater und Verkäufer, sondern manchmal auch Beichtvater, Scheidungsanwalt und einfach Freunde. Edith Schaufelberger sagt: «Um dieses Lebenswerk zu bewältigen, müssen sie Geduld haben und gut zuhören können. Kunden kommen oft mit einem schweren Herzen, diese Last wollen wir mit einem Lächeln und unserer Beratung erleichtern.»

Armbänder und Halsketten werden in Vitrinen präsentiert. Bild: Mario Testa

Jedes Stück ein Unikat

Die Edelsteine – über 350 Arten finden sich alleine in ihrem Geschäft – kommen aus allen Teilen der Welt in die Kristallburg. Die Ladenbesitzerinnen sagen, sie suchten die Stücke immer selbst aus. So auch den Engelsflügel. Sue Märki erzählt: «Wir waren bei einer Steinausstellung in St.Maurice und waren nach einem langen Tag fix und fertig. Edith hat sich an einem Tisch abgestützt und hinter ihr war ein wunderschöner Flügel aus Amethyst. Sie sah aus wie ein Engel. Wir mussten ihn einfach haben.» Die beiden träumten lange von einem solchen Stein. «Als wir im Frühling diese Chance erhielten, haben wir sie sofort genutzt», sagt Edith Schaufelberger.

Doch die Tage im Verkauf sind bald gezählt, die Frauen wollen aus Alters- und Gesundheitsgründen eine ruhigere Kugel schieben. Die beiden kleinen Hexen – wie sie sich selbst bezeichnen – möchten den Laden im Mietobjekt verkaufen. Die Frauen sagen, wer übernehme, könne einfach weitermachen, wo sie aufhören. Man brauche auch kaum Erfahrung. Die Kunden bräuchten die Kraft der Steine und werden die «alte Kristallburg» gerne auch in der Zukunft besuchen. Denn die Kristallburg gehört mit ihrer Vielfalt zu einem der grössten Esoterikgeschäften in ganz Europa.