Weinfelden «Ich glaube, ein besseres Angebot bekommen wir nicht»: Genossenschaft «Frohsinn» verkauft ihr Haus an Pro Natura Thurgau Nach 33 Jahren haben die Mitglieder an der ausserordentlichen Versammlung die Liquidation der Genossenschaft beschlossen. Die Pro Natura Thurgau kauft das Haus an der Wilerstrasse — trotz deutlich höherem Angebot einer Immobilienfirma. Mario Testa 06.07.2021, 17.00 Uhr

Pro-Natura-Geschäftsführer Markus Bürgisser und «Frohsinn»-Präsident Beat Curau stossen auf den Hausverkauf an. Bild: Mario Testa

Mit dem einen oder anderen Gläschen Schnaps besiegelten die Genossenschafter am späteren Montagabend das Ende des «Frohsinns» in Weinfelden. Mehr als ein paar Flaschen Hochprozentiges hat das seit November leer stehende Restaurant nicht mehr auf Lager. Dem Umtrunk voranging die ausserordentliche Versammlung, wo es um den Verkauf des Restaurants an der Wilerstrasse und eine mögliche Auflösung der Genossenschaft ging.

71 Genossenschafter erscheinen zur Versammlung im Theaterhaus Thurgau, unter ihnen zusätzlich 14 Stimmrechtsvertreter für nicht anwesende Genossenschafter. Mehr als die Hälfte aller Mitglieder der Genossenschaft Frohsinn Weinfelden sind also zugegen, die meisten kommen mit dem Velo. Genossenschaftspräsident Beat Curau sagt bei der Begrüssung:

Die Genossenschafter halten ihre Versammlung im Theaterhaus Thurgau ab. Bild: Mario Testa

«Sie entscheiden heute, wie es mit unserer Anfangsidee nach vielen Aufs und Abs weitergeht.»

Der Vorstand der Genossenschaft beantragt der Versammlung den Verkauf des Restaurants an die Pro Natura Thurgau für 1,4 Millionen Franken. In einem weiteren Schritt soll dann die Genossenschaft auch gleich liquidiert werden.

Neuer Hauptsitz für die Pro Natura Thurgau

Interesse am Gebäude zeigt nicht nur Pro Natura Thurgau, auch die Kingshouse Immobilien AG hat ein Angebot gemacht, ist sogar bereit, 100'000 Franken mehr zu bezahlen. Seitens der St.Galler Immobilienfirma ist im Theaterhaus niemand zugegen, dafür zwei Vertreter der Pro Natura, welchen Beat Curau die Gelegenheit gibt, ihre Pläne für den «Frohsinn» vorzustellen.

Höheres Angebot und doch verloren Das sagt Kingshouse Immobilien Markus Neff ist Verwaltungsrat der Kingshouse Immobilien AG und selbst in Weinfelden aufgewachsen. Den Frohsinn kennt er gut, seine Firma besitzt auch andere Liegenschaften an der Wilerstrasse. Das Ergebnis nimmt er zur Kenntnis. Findet jedoch, dass es aus kaufmännischer Sicht schade sei, dass der Souverän der verschuldeten Genossenschaft nicht das höhere Angebot wählte. «Wir hätten aus dem Restaurant wohl Wohnungen gemacht. Ein Abriss stand derzeit nicht zur Diskussion», sagt Markus Neff. Wenn er eingeladen worden wäre, um die Pläne vorzustellen, hätte er das Angebot angenommen, sagt er. Beat Curau entgegnet auf Nachfrage jedoch, dass der Vorstand nur den Auftrag hatte, mit Pro Natura in Verhandlungen zu treten. Der Verkauf sei eine emotionale Sache. «Mehrfach wurde betont, dass man bei einem Verkauf seinen Werten treu bleibt», sagt Curau. An den Meistbietenden zu verkaufen wäre kein genossenschaftlicher Gedanke gewesen, findet er.

Derzeit hat Pro Natura Thurgau in Bischofszell ihre Büros. «Weinfelden, zentral gelegen, wäre für uns etwas einmaliges», sagt Geschäftsführer Markus Bürgisser bei der Vorstellung der Organisation, die sich für den Erhalt der Kulturlandschaft und die Förderung bedrohter Tiere und Pflanzen einsetzt.

«Wir wären froh, Platz zu haben auch für Naturbildung. Das wäre im ‹Frohsinn› möglich, in Bischofszell ist es dafür zu eng.»

Daniel Köppel von Pro Natura Thurgau erläutert die Umbaupläne für das Restaurant Frohsinn. Bild: Mario Testa

Daniel Köppel erklärt die Pläne für den Umbau des Restaurants in den neuen Hauptsitz von Pro Natura Thurgau, welche auch der «Frohsinn»-Vorstand zum ersten Mal sieht an diesem Abend. In den beiden Obergeschossen sollen diverse Büroräumlichkeiten, ein Aufenthaltsraum und eine Wohnung für Zivildienstleistende entstehen. Die Gaststube bliebe als solche erhalten und das Sääli würde zum Schulungsraum umfunktioniert. «Wir sind noch im Planungsprozess. Aber Stand heute sind wir sehr überzeugt von einem neuen Daheim in Weinfelden.» Den Beschrieb für allfällige Pächter des Gastronomiebetriebs folgten nach Abschluss der Planung. «Wir möchten die Pacht auf alle Fälle tief halten.»

Genossenschafter verzichten auf 40 Prozent ihres Kapitals

Vor der Abstimmung über den Verkauf gibt es kaum Diskussionen. Einzig ein Antrag zur Nachverhandlung der Kaufsumme mit der Pro Natura, dieser scheitert aber deutlich. «Die 1,4 Millionen sind fair für uns und fair für Pro Natura», sagt Beat Curau. Und aus den Reihen der Genossenschafter sagt eine Votantin: «Mich freut es, dass der ‹Frohsinn› eine Zukunft hat, die im Sinn von uns ist. Ich glaube, ein besseres Angebot bekommen wir nicht.» Dieser Meinung schliessen sich alle Genossenschafter bei der Abstimmung an. Einstimmig bewilligen sie den Verkauf an Pro Natura Thurgau und Applaus brandet auf.

Mehr zu diskutieren als der Hausverkauf gab zum Schluss der Versammlung die beantragte Liquidation der Genossenschaft. «Im Vorstand waren wir uns nicht einig, wir wollen diesen Entscheid euch überlassen», sagt Beat Curau. «Wir können euch angesichts der Pläne von Pro Natura beide Seiten empfehlen.»

Zwei Ansichten im Vorstand

Auf eine Frage zur Uneinigkeit im Vorstand zu diesem Punkt antwortet der Präsident: «Ich finde die Liquidation gut. So kann man diese Geschichte abschliessen und neue Leute können etwas Neues starten, wenn sie wollen.» Die andere Meinung im Vorstand vertritt Dominik Anliker. «Ich fände es sehr schade, etwas Solidarisches und Soziales, das über Jahre gewachsen ist, einfach aufzulösen», sagt er. «Das wäre in der heutigen Zeit auch ein komisches Zeichen. Um unsere Ursprungsgedanken zu erhalten, wäre es am einfachsten, wenn wir die Genossenschaft beibehalten.»

Der «Frohsinn»-Vorstand mit Präsident Beat Curau (stehend) während der Versammlung im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Eine Votantin äussert sich ähnlich. «Der Hausverkauf war schon ein riesen Schritt. Die Genossenschaft auflösen können wir auch noch 2022 oder 2023, wenn sich nichts Neues ergibt. Jetzt auch noch den Todesstoss zu versetzten, ist mir verfrüht.» Die grosse Mehrheit der Votanten äusserten sich jedoch für eine Liquidation. «Um jetzt weiterzumachen, ist eine Genossenschaft das denkbar starrste Gewand. Es braucht immer Zweidrittelmehr-Entscheide. Gründet doch einen Verein oder eine GmbH, um etwas Neues zu starten», sagt einer und der nächste Votant:

«Ich sehe es nicht als Todesstoss, eher als Entwicklung. Es wird auch immer Energie frei, wenn man sich von etwas verabschieden und trauern kann.»

Und in Anspielung auf das hohe Durchschnittsalter der Genossenschafter sagt eine weitere Votantin: «Wir haben uns ja auch nie verjüngt. Wir sind alt geworden mit der Genossenschaft. Es wird sicher etwas Neues entstehen, hoffentlich wieder ein Vegi-Restaurant.»

Eine Liquidation hätte eine Wertreduktion des Genossenschaftskapitals um 40 Prozent zur Folge. Denn nur mit einem Verkaufserlös von 1,5 Millionen für das Haus hätte das Geld gereicht, um allen Genossenschaftern ihr volles Kapital wieder auszuzahlen nach Rückzahlung allen Fremdkapitals. Trotzdem entschliesst sich die Genossenschaft gegen die Weiterführung mit 52 zu neun Stimmen bei einigen Enthaltungen und anschliessend einstimmig für die Liquidation. Mit Applaus bedanken sich die Genossenschafter für die geleistete Arbeit des Vorstands – und übertragen ihm auch noch die Aufgabe der Liquidation.