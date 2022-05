Weinfelden: Fest im Norden, Flaute im Süden am Wyfelder Fritig

Weinfelden Die Frauenfelderstrasse brummt am Wyfelder Fritig, die Rathausstrasse schläft Am 6. Mai findet der zweite Weinfelder Zentrumsanlass dieses Jahres statt. Anhand des Programms zeigt sich ein grosser Unterschied bei der Teilnahme zwischen den Detaillisten im Norden und Süden der Altstadt. Mario Testa Jetzt kommentieren 05.05.2022, 04.40 Uhr

In der Frauenfelderstrasse herrscht am Wyfelder Fritig jeweils viel Betrieb. Bild: Benjamin Manser

Am Freitag ist wieder Flanier- und Plauderzeit im Weinfelder Zentrum. Am zweiten Wyfelder Fritig in diesem Jahr beteiligen sich über 50 Detaillisten, Gastronomen und Gewerbler. Was auffällt: Während in der Frauenfelderstrasse fast alle dort Ansässigen mitmachen, sind es entlang der Rathausstrasse nur eine Handvoll.

Peter Kimpel, Geschäftsleiter Villa Optik und Vorstand Gewerbeverein Weinfelden. Bild: Mario Testa

Peter Kimpel ist mit seiner Villa Optik einer jener Läden aus der Rathausstrasse, die meist mit von der Partie sind, diesmal aber auch nicht. «Was uns jetzt gebremst hat, waren einige Wechsel in den Geschäften an der unteren Rathausstrasse. Wir müssen zuerst abwarten, bis neues Leben in diese Geschäfte kommt, dann machen wir sicher gemeinsam wieder mit», sagt der Optiker.

«Wenn nur ein einzelnes Geschäft hier unten mitmacht, ist es nicht sinnvoll. Oft spazieren die Leute dann gar nicht bis zu uns hinunter.»

Peter Kimpel ist im Vorstand des Gewerbevereins Weinfelden für die Detaillisten zuständig. Er weibelt bei den Geschäften auch, um sie für eine Teilnahme zu begeistern. «Wir haben da viele Gespräche geführt. Da stösst man immer wieder aufs Argument, das rechnet sich nicht. Es sei zu wenig rentabel für den Aufwand.»

Kosten, aber kaum Ertrag

Eines dieser Geschäfte, welches bislang nie am Wyfelder Fritig teilnahm, ist die Bijouterie Mages. «Die Leute kommen gar nicht bis hier runter. Das bringt deshalb nichts. Programm zu bieten und den Laden länger offen zu haben, kostet nur, ohne dass es viel bringt», sagt Claude André Mages.

Claude André Mages in seiner Bijouterie. Bild: Mario Testa

Vielleicht nützt er dieses Jahr mal einen Wyfelder Fritig, um das 40-jährige Bestehen seines Geschäfts zu feiern, sagt der 75-jährige Geschäftsinhaber. Wenn die Strasse gesperrt werde und die Läden aus der Nachbarschaft gemeinsam etwas Grosses machen, dann sei es etwas anderes. Aber es bleibe trotzdem immer die Kostenfrage.

Almir Mahmutovic, Filialleiter Sunrise Shop, Weinfelden. Bild: Mario Testa

Ähnlich tönt es auch bei zwei Mobilfunkanbietern an der Rathausstrasse. «Wir waren einmal dabei, das hat sich aber gar nicht rentiert», sagt Almir Mahmutovic, Filialleiter des Sunrise-Stores.

«Wir müssten mehrere Leute beschäftigen und das kostet einfach zu viel für das, was es bringt.»

Zivorad Bosijokovic, Filialleiter Mobilezone Weinfelden. Bild: Mario Testa

Auch gegenüber bei der Mobilezone sind es die gleichen Argumente, welche Zivorad Bosijokovic gegen eine Teilnahme vorbringt. «Es rentiert sich einfach nicht, ist zu viel Aufwand für den Ertrag.» Die Geschäftsleitung sei deshalb nicht zu überzeugen von einer Teilnahme. «Es ist sicher eine tolle Sache, aber es lohnt sich einfach nicht.»

Katharina Alder, Inhaberin Buchhandlung Klappentext. Bild: Ralph Ribi

Auch Katharina Alder pausiert nach einigen Teilnahmen am Wyfelder Fritig nun mit ihrer Buchhandlung Klappentext. «Wir haben gemerkt, dass es vor allem ein gelungener Anlass für die obere Altstadt ist. Wir sind hier unten etwas abgeschnitten, die Leute laufen einfach durch.» Punktuell mit etwas grösserem Programm sei sie sicher auch wieder einmal dabei am Wyfelder Fritig, auch wenn bei ihr der Verkauf bis 21 Uhr abends dann nicht im Vordergrund steht. «Für mich ist es ein kulturelles Ereignis, kein Verkaufsabend.»

Eine Plattform zur Präsentation

David Keller, Organisator des Wyfelder Fritig, ist sich der Problematik für die Geschäfte an der Rathausstrasse bewusst. Er will die Gespräche mit den dortigen Detaillisten auch wieder intensivieren. «Ein Grund für die eher seltene Teilnahme ist sicher auch, dass die nicht inhabergeführten Geschäfte nicht selber über die Verlängerung der Öffnungszeiten entscheiden können», sagt er. Dass der Wyfelder Fritig nicht direkt mehr Umsatz generiert, sei hingegen kein gutes Argument.

David Keller, Organisator Wyfelder Fritig. Bild: Mario Testa

«Der Verkauf kann und soll stattfinden, aber das ist nicht das Wichtigste. Die Geschäfte können sich präsentieren und etwas Spezielles machen mit Aktionen, Kunst oder Kultur.»

Der Wyfelder Fritig soll dazu dienen, einen niederschwelligen Zugang zu den Geschäften zu schaffen. «In meiner Vorstellung wären auch alle Türen an diesem Abend offen und die Leute könnten sich in den Läden umsehen, auch ohne gleich etwas zu kaufen.»

An diesem Freitag werden nebst der Frauenfelderstrasse auch die Thomas-Bornhauser-Strasse sowie die Schulstrasse um 16 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. «Wenn sich jemand anmeldet und um eine Strassensperrung bittet, prüfen wir das mit dem Amt für Sicherheit und versuchen, es möglich zu machen.» Das sei diesmal beispielsweise erstmals an der Schulstrasse so. «Dort beteiligt sich die Agentur Weamer erstmals am Wyfelder Fritig und will auf der Strasse Sitzgelegenheiten anbieten.» Die Zufahrt für Anwohner und Rettungskräfte bleibe trotz Sackgasse oder Strassensperre immer gewährt.

