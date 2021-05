Weinfelden: Junge Pächter übernehmen Trauben der Bürgergemeinde

Weinfelden Die Bürgergemeinde Weinfelden begrüsst die neuen «Trauben»-Pächter An der Versammlung der Bürgergemeinde standen nebst vielen Zahlen vor allem die neuen Pächter des Gasthaus zum Trauben im Fokus. Am 4. September starten sie in ihr neues Abenteuer. Mario Testa 28.05.2021, 16.55 Uhr

Das neue «Trauben»-Pächterpaar Sabrina Tanner und Thomas Schenk stellen sich den Bürgerinnen und Bürgern an der Versammlung vor. Bild: Mario Testa

So voll war der Rathaussaal schon lange nicht mehr. Fast 100 Personen nahmen am Mittwochabend an der Versammlung der Bürgergemeinde Weinfelden teil, sie alle sitzen mit Masken in den Stuhlreihen. «Sie sind sehr zahlreich erschienen. Ich sehe also, dass auch sie wieder Lust haben auf eine physische Versammlung», sagt Präsident Stefan Haffter bei der Begrüssung.